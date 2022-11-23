Курс гривни к доллару в банковских обменниках Киева сегодня остался на уровне предыдущего показателя - 40,50 грн/долл.
Как передает корреспондент УНИАН, по отношению к евро курс гривни ослаб на 8 копеек - до 41,03 грн/евро.
Продать американскую валюту в среднем можно по курсу 40,00 грн за долл., евро – 40,20 грн за евро.
Курс во время войны:
Национальный банк с 21 мая отменил ограничения на установление курса, по которым уполномоченные учреждения могут продавать наличную иностранную валюту клиентам, – ранее соответствующий курс не должен был отклоняться от официального более чем на 10%.
До полномасштабного вторжения России в Украину был плавающий курс гривни. Регулятор может вернуться к плавающему валютному курсу при условии сбалансирования состояния валютного рынка.
21 июля НБУ ослабил официальный курс гривны на 25% – до 36,57 грн/долл.
Вас также могут заинтересовать новости:
- Россия нанесла террористические удары по трем ТЭС ДТЭК
- Отопительный сезон на Львовщине: ОВА планирует вовремя, но готовится к вероятным трудностям
- Из-за дефицита электроэнергии в Киеве и области начали отключать свет: график