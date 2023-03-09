Продать американскую валюту в банке можно по курсу 37,95 грн/долл.

Курс наличного доллара в "ПриватБанке" подешевел на 5 копеек - до 38,45 грн за доллар.

Как передает корреспондент УНИАН, курс евро к гривне подешевел на 25 копеек – до 40,45 грн/евро.

Продать американскую валюту в банке можно по курсу 37,95 грн/долл., евро - 39,45 грн/евро.

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Курс доллара на карточные расчеты в банковском учреждении составляет 37,45 грн, евро – 40,16 грн.

Война в Украине и курс доллара

После того, как 24 февраля 2022 года Россия начала полномасштабное вторжение в Украину, уже 21 мая 2022 года НБУ отменил ограничения на установление курса.

Отмен огрничений касалась курса, по которому уполномоченные учреждения могут продавать наличную иностранную валюту клиентам.

21 июля Нацбанк снизил официальный курс гривни на 25% - до 36,57 грн/долл.

Инвестиционный банкир Сергей Фурса объяснил причины роста курса гривни.

Директор департамента казначейства Банка COMINBANK Герман Марченко заявлял, что на валютном рынке будет сохраняться относительная стабильность. По его словам курс будет находиться в пределах 38-39, 5 грн за доллар и 40-41 грн за евро.

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