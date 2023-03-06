В первые два месяца 2023 года наличный курс доллара был стабильно выше 40 грн. Но потом гривня начала набирать силы.

Инвестиционный банкир Сергей Фурса объяснил, с чем связано укрепление курса гривны в украинских обменниках. Как он рассказал в эфире "Сніданку з 1+1", национальная валюта начала расти после сезонного падения на новогодние праздники.

После этого идет нормализация курса, а сейчас уже наблюдается укрепление. "Заодно с нормализацией сейчас состоялся еще один процесс - Нацбанк в начале года изменил резервирование для банков... Некоторым банкам стало не хватать гривень. И что делают эти банки? Они берут и продают доллары, частично - через кэшевый рынок", — говорит эксперт.

Плюс, продолжил Фурса, есть еще одна причина роста курса гривни - "хитрые украинцы": по его словам, они продают доллары по дешевому рынку и кладут гривни на валютный депозит на три месяца по официальному курсу.

"Так эта схема играет в пользу гривни, потому что украинцы продают доллары", — говорит аналитик.

Также он спрогнозировал, может ли гривня дальше продолжать рост: эксперт убежден, что ниже 36,6 за доллар она не достигнет.

Курс валют в украинских обменниках 6 марта 2023

Как сообщал УНИАН, курс гривни к доллару в банковских обменниках Киева остался на уровне предыдущего дня - 39,25 грн/долл. Курс гривни к евро также остался на прежнем уровне - 41,30 грн/евро.

Продать американскую валюту в среднем можно по курсу 38,60 грн за долл., евро - 40,50 грн за евро.

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