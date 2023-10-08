Обменники продолжат приспосабливаться к новым реалиям, отметил аналитик.

Курс доллара в Украине в воскресенье, 8 октября, в большинстве обменников будет находиться в пределах коридора: прием от 37,60 до 37,85 грн/долл. и продажа от 38,15 до 38,40 грн/долл., прогнозирует аналитик Алексей Козырев.

Что касается того, каким будет курс евро, то, по прогнозу эксперта, в обменниках финкомпаний 8 октября стоимость евровалюты будет в пределах: прием от 39,90 до 40,30 грн/евро и продажа от 40,55 до 41,00 грн/евро.

"Поведение валютного рынка последних дней, снижение давления на наличном рынке и активное присутствие Нацбанка на торгах - вселяют оптимизм в дальнейшие перспективы для гривни на ближайшие дни", - отметил эксперт.

При этом он добавил, что и обменники в воскресенье просто продолжат приспосабливаться к новым реалиям: "В основном, продолжат работать в формате "с оборота" со средним уровнем спреда как по доллару, так и по евро. По доллару - в пределах от 20 до 35 копеек, а по евро - в пределах от 20−25 копеек до 40 копеек".

Курс доллара в Украине - сколько стоил доллар 6 октября

Как сообщал УНИАН, НБУ устанавливал официальный курс гривни к доллару на 6 октября на уровне 38,62 грн/долл. Гривня ослабла на 2 копейки по сравнению с предыдущим показателем.

А официальный курс гривни к евро был установлен на уровне 38,54 грн/евро (гривня ослабла на 11 копеек).

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