Продать американскую валюту в банке можно по курсу 40,00 грн за долл.

Курс наличного доллара у "Приватбанка" остался на уровне предыдущего дня - 40,50 грн/долл.

Как передает корреспондент УНИАН, курс евро к гривне укрепился на 10 копеек - до 39,20 грн/евро.

Продать американскую валюту в банке можно по курсу 40,00 грн за долл., евро-38,20 грн за евро.

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Курс доллара на карточные расчеты в банковском учреждении составляет 37,45 грн, евро – 37,45 грн.

Курс во время войны:

До полномасштабного вторжения России в Украину был плавающий курс гривни.

Национальный банк с 21 мая отменил ограничения на установление курса, по которым уполномоченные учреждения могут продавать наличную иностранную валюту клиентам, – ранее соответствующий курс не должен был отклоняться от официального более чем на 10%.

Национальный банк Украины 21 июля ослабил официальный курс гривны на 25% – до 36,57 грн/долл.

В проект государственного бюджета на следующий год Кабмин заложил средний курс гривни 42,2 грн/долл., а в конце 2023 года чиновники прогнозируют его на уровне 50 грн/долл.

В правительстве прогнозируют, что в 2023 году курс доллара достигнет 50 гривен, а индекс потребительских цен составит 30,6%. По указанному прогнозу, в начале следующего года курс доллара будет составлять 42 гривни, а в конце – гривня девальвирует до 50.

6 октября заместитель председателя Нацбанка Сергей Николайчук заявил, что регулятор может вернуться к плавающему валютному курсу при условии сбалансирования состояния валютного рынка.

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