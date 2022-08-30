Наличный доллар у "Приватбанка" остался на уровне предыдущего показателя.

Курс наличного доллара в "Приватбанке" к национальной валюте остался на уровне показателя предыдущего дня - 39,90 грн/долл.

Как передает корреспондент УНИАН, относительно евро курс гривни также остался на уровне предыдущего дня - 40,65 грн/евро.

Продать американскую валюту в банке можно по курсу 39,50 грн за долл., евро - 39,65 грн за евро.

Відео дня:

Курс доллара на карточные расчеты в банковском учреждении составляет 37,30 грн, евро - 37,18 грн.

Как сообщал УНИАН, Национальный банк с 21 мая отменил ограничения на установление курса, по которым уполномоченные учреждения могут продавать наличную иностранную валюту клиентам, - ранее соответствующий курс не должен был отклоняться от официального более чем на 10%.

Национальный банк Украины 21 июля повысил официальный курс гривни на 25% - до 36,57 грн/долл.

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