Отправить заграничный перевод возможно только с валютной карты банка в долларах США или евро.

Государственный "ПриватБанк" с 15 августа 2024 года снижает вдвое тарифы на международные переводы в "Приват24" с валютных карт на зарубежные карты – до 1% (минимум 50 грн) вместо 2% (минимум 50 грн). Сниженные тарифы будут действовать до 15 февраля 2025 года. Об этом сообщил член правления банка по вопросам розничного бизнеса Дмитрий Мусиенко.

Отмечается, что отправить перевод с карты "ПриватБанка" на зарубежную карту можно через мобильное приложение или веб-версию "Приват24" в меню "Перевод на карту". Для этого нужно: выбрать из шаблона или заполнить данные зарубежной карты, указать сумму перевода и подтвердить операцию.

Отправить зарубежный перевод возможно только с валютной карты "ПриватБанка" в долларах США или евро. Открыть цифровую валютную карту всегда можно дистанционно в "Приват24", и покупать валюту онлайн мгновенно в мобильном банке.

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Финансовые новости

Глава НБУ Андрей Пышный сообщил, что Национальный банк планирует финализировать окончательное решение об ограничении переводов с карты на карту. А с 12 по 18 августа будет рассматривать его на правлении.

Финансовый аналитик предупреждает, что август и осень со значительным увеличением геополитических, военных и экономических рисков не будут спокойными на мировом и украинском финансовых рынках.

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