Курс доллара на карточные расчеты в "ПриватБанке" составляет 41,40 грн, евро – 45,50 грн.

Курс доллара к гривне в "ПриватБанке" в четверг, 15 августа, снизился на 15 копеек – до 41,40 грн за доллар. Курс евро в финучреждении сегодня подешевел на 5 копеек и составляет 45,50 грн за евро.

Продать американскую валюту в банке можно по курсу 40,80 грн, евро – по курсу 44,50 грн за единицу иностранной валюты.

Курс доллара на карточные расчеты в "ПриватБанке" сегодня остался неизменным и составляет 41,49 грн. Курс евро при оплате картой сегодня – 45,45 грн.

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Курс валют в Украине – последние новости

15 августа наличный курс доллара к гривне в банках Украины снизился до 41,55 грн за доллар в среднем. Продать американскую валюту в банках можно в среднем по курсу 41,10 грн за доллар.

15 августа аналитик Алексей Козырев заявил, что август и осень со значительным увеличением геополитических, военных и экономических рисков не будут спокойными на мировом и украинском финансовых рынках.

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