В Раде отметили, что принятие налоговых изменений для банков является условием МВФ.

Президент Владимир Зеленский подписал закон №3474-IX (законопроект №9656-д) об особенностях налогообложения банков. Документ вносит изменения в Налоговый кодекс, свидетельствует карта законопроекта на сайте парламента.

Проект закона предусматривает дополнительное временное налогообложение банков. Налогообложение сверхприбылей банков по результатам 2023 года будет осуществлено по ставке 50%. Начиная с 2024 года базовая ставка налога на прибыль составит 25%, заявил в своем Telegram-канале замглавы налогового комитета Верховной Рады Ярослав Железняк.

По его словам, принятие указанных изменений является условием МВФ.

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Расчеты Министерства финансов свидетельствуют, что это принесет только за 2023 год 24-25 млрд грн, а дальше – 6-7 млрд, добавил нардеп.

Глава парламентского комитета по вопросам налоговой политики Даниил Гетманцев отметил в Telegram, что указанный проект закона также продлевает срок действия льготы по беспошлинному ввозу на территорию Украины беспилотников и их запчастей.

Закон вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования, кроме отдельных пунктов.

Дополнительное налогообложение банков

Ранее УНИАН сообщал, что 21 ноября 2023 года Верховная Рада приняла во втором чтении законопроект о дополнительном налогообложении доходов банков.

По данным НБУ, платежеспособные банки Украины в январе-сентябре 2023 года получили рекордную чистую прибыль в размере 109,855 млрд грн. В прошлом году за аналогичный период банки заработали лишь 7,37 млрд грн.

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