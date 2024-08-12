Небольшие региональные банки КНР начали отказываться принимать платежи из России. Об этом со ссылкой на гендиректора АО "Первая группа" Алексея Порошина сообщает The Moscow Times.
Еще в мае – июне локальные кредитные организации работали с российским бизнесом и платежи проходили относительно стабильно, но с 20 июля расчеты были фактически приостановлены.
Как говорит коммерческий директор компании "Импая Рус" Алексей Разумовский, принимать прямые трансакции из РФ отказываются более 98% банков КНР. Это может вызвать проблемы с поставками товаров в Россию и рост цен.
Эксперты рассматривали региональные банки Китая в качестве "запасного аэродрома" для компаний из РФ. Теперь же российский бизнес пытается работать через третьи страны.
Чаще всего компании из РФ отправляют платежи в КНР через гонконгские банки, но некоторые китайские кредитные организации отказываются с ними работать.
Торговля между Россией и Китаем
Ранее западные специалисты сообщали, что россиянам становится все труднее торговать с КНР. Торговля с азиатской страной фактически превратилась для российских экспортеров в авантюру из-за замораживания или задержки прямых платежей в юанях.
Также напомним, что в июне стало известно о "схеме", которая позволяет российским компаниям открывать счета нерезидентов в банках КНР.