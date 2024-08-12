Ранее сообщалось, что Москва и Пекин могут перейти на бартерную торговлю для обхода санкций.

Небольшие региональные банки КНР начали отказываться принимать платежи из России. Об этом со ссылкой на гендиректора АО "Первая группа" Алексея Порошина сообщает The Moscow Times.

Еще в мае – июне локальные кредитные организации работали с российским бизнесом и платежи проходили относительно стабильно, но с 20 июля расчеты были фактически приостановлены.

Как говорит коммерческий директор компании "Импая Рус" Алексей Разумовский, принимать прямые трансакции из РФ отказываются более 98% банков КНР. Это может вызвать проблемы с поставками товаров в Россию и рост цен.

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Эксперты рассматривали региональные банки Китая в качестве "запасного аэродрома" для компаний из РФ. Теперь же российский бизнес пытается работать через третьи страны.

Чаще всего компании из РФ отправляют платежи в КНР через гонконгские банки, но некоторые китайские кредитные организации отказываются с ними работать.

Торговля между Россией и Китаем

Ранее западные специалисты сообщали, что россиянам становится все труднее торговать с КНР. Торговля с азиатской страной фактически превратилась для российских экспортеров в авантюру из-за замораживания или задержки прямых платежей в юанях.

Также напомним, что в июне стало известно о "схеме", которая позволяет российским компаниям открывать счета нерезидентов в банках КНР.

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