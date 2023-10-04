Он отметил, что сейчас золотовалютные резервы Национального банка Украины беспрецедентно высоки.

Украина имеет все основания для стабильного курса национальной валюты, после введение режима управляемой гибкости обменного курса. Об этом заявил народный депутат Украины, председатель Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев в эфире телеканала "Эспрессо".

"Наличный валютный рынок вяло отреагировал на решение Нацбанка. Мы возвращаемся к довоенной практике определения рыночного курса на валютной бирже. Нацбанк будет вмешиваться в торги, но не административными, а рыночными механизмами. То есть Нацбанк будет заходить на рынок и выкупать валюту, чтобы держать курс в пределах диапазона. Курс гривни будет стабильным, для этого есть все основания", - сказал он.

По его словам, сейчас золотовалютные резервы Национального банка Украины беспрецедентно высоки.

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"Поэтому не стоит ожидать значительных новостей с валютного рынка в ближайшее время", - подчеркнул Гетманцев.

Введение гибкого курса гривныи- детали

3 октября 2023 года Нацбанк ввел гибкий курс. Официальный курс при режиме управляемой гибкости будет определяться операциями на межбанковском валютном рынке.

НБУ разрешил банкам самостоятельно устанавливать курс безналичной валюты. Ранее банки могли покупать и продавать валюту по заявкам клиентов только в пределах официального курса НБУ +/- 1%.

Заместитель главы НБУ Юрий Гелетий заявил, что ведение гибкого курса помогло избежать валютного кризиса, поскольку политика удержания фиксированного курса и снижения учетной ставки со временем привела бы к накоплению критического уровня дисбалансов в экономике.

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