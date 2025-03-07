Пересмотр ставок будет происходить в два этапа.

Весеннее повышение Национальным банком учетной ставки имеет целью поддержание привлекательности гривневых инвестиций и стабильности на валютном рынке. НБУ формирует предпосылки для роста доходности по банковским депозитам и государственным облигациям в гривне.

Об этом рассказал председатель правления Unex Bank Иван Свитек, говорится в переданном УНИАН комментарии.

"Рынок соответственно отреагирует на меры Нацбанка - ставки по депозитам населения будут расти постепенно. Думаю, колебания будут проходить в пределах 0,5-1% годовых и будут зависеть от текущей ситуации и настроений на рынке", - считает председатель правления Unex Bank Иван Свитек.

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Он напомнил, что Национальный банк поднял размер учетной ставки с 7 марта 2025 года - с 14,5% до 15,5% годовых. С этой даты соответственно на 1% растут и доходности по депозитным сертификатам регулятора: до 15,5% по overnight и до 18,5% по 3-месячным. А через месяц, с 4 апреля, ставку по 3-месячным депсертификатам поднимут еще до 19%.

Свитек отметил, что эти шаги будут мотивировать банки для повышения доходностей, в том числе по вкладам физических лиц. И пересмотр ставок будет происходить именно в эти два этапа, которые определил регулятор, в марте и после 4 апреля.

"Поэтому вкладчикам можно посоветовать следить за новыми предложениями банков и не забывать о 100% государственной гарантии по вкладам населения во время действия военного положения + 3 месяца, которая распространяется на каждый действующий украинский банк", - отметил Иван Свитек.

Учетная ставка в Украине - важные новости

Правление Национального банка Украины приняло решение повысить учетную ставку до 15,5% годовых. Эти решения направлены на поддержание привлекательности сбережений в гривне, сохранение устойчивости валютного рынка и контролируемости инфляционных ожиданий.

После повышения учетной ставки Нацбанком до 15,5% впервые с 2023 года максимальные ставки по гривневым депозитам могут вырасти до 17% годовых, считает директор департамента розничного бизнеса "Глобус Банка" Дмитрий Замотаев.

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