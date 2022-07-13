Премьер поблагодарил европейских партнеров Украины за солидарную поддержку.

Украина на днях получила 1,7 млрд долларов от США, а до конца месяца ожидает получить еще 1 млрд евро от Европейского Союза.

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль во время заседания правительства, которое состоялось в Черниговской области.

"Эти средства будут помогать нам выстоять и начать быстрое восстановление нашего государства. Благодарим наших партнеров за эту солидарную поддержку Украины", - сказал премьер.

Напомним, 13 июля исполнительный вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис сообщил, что Совет Европейского Союза поддержал выделение 1 млрд евро макрофинансовой помощи для Украины.

Ранее западные СМИ писали, что страны Евросоюза не могут договориться о пакете в 8,8 млрд евро для Украины, поэтому Брюссель предложил выделить миллиард в качестве быстрой финпомощи.

Журналисты узнали, что ЕС подготовил такой альтернативный вариант после того, как Еврокомиссия не смогла получить согласие от властей Германии на пакет, который предусматривал предоставление 8,8 млрд евро займов.

СМИ писали, что немецкие власти требовали предоставить Киеву гранты, то есть безвозвратную помощь, а не кредиты, но правительство Олафа Шольца якобы не соглашается с тем, как предложено рассчитать и структурировать гарантии.

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