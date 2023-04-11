Теперь Кабмин может открывать счета для сбора добровольных взносов.

Верховная Рада приняла закон по указанию Международного валютного фонда, который касается использования средств со счетов в поддержку Украины в Национальном банке.

Как сообщил первый заместитель руководителя Комитета ВР по вопросам налоговой и таможенной политики Ярослав Железняк в Telegram, за принятие соответствующего законопроекта (№8433) в целом проголосовало 299 нардепов.

"Закон имеет целью решить вопрос об источниках средств для специального фонда государственного бюджета и их использовании. Он касается средств, полученных от физических и юридических лиц для поддержки национальной безопасности, обороны и развития Украины", - говорится в сообщении.

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Теперь, согласно новому закону, в исключительных случаях во время военного положения или следующего бюджетного периода Кабмин может открывать счета для сбора добровольных взносов для реализации мероприятий по национальной безопасности, обороне и развитию Украины.

Такие взносы будут источниками средств специального фонда государственного бюджета и используются в соответствии с порядками, установленными Кабинетом министров. Правительство также сможет распределять и перераспределять средства между главными распорядителями средств государственного бюджета с учетом их целевого назначения.

В то же время остатки средств хранятся на счетах специального фонда государственного бюджета до их полного использования в следующих бюджетных периодах.

Экономика Украины в условиях войны

Проект государственного бюджета на 2023 год предусматривал рост реального ВВП на 4,6%, однако законом о госбюджете на 2023 год предусмотрен рост реального ВВП на 3,2%.

6 апреля 2023 года Всемирный банк ухудшил прогноз роста ВВП Украины в 2023 году. При этом рост ВВП в 2024 году прогнозируется на уровне 3,5%, в 2025 – 6,5%.

По прогнозам, экономика Украины вырастет на 0,5% в этом году после стремительного сокращения на 29,2% в 2022 году, в год российского вторжения в страну.

По состоянию на 7 апреля 2023 года МВФ дал худший пятилетний прогноз для мировой экономики с 1990 года. Глава МВФ Кристалина Георгиева заявила, что в следующие пять лет мировая экономика будет расти в среднем на 3% (последний прогноз фонда — 2,9%) в год.

По словам главы МВФ, это самая плохая динамика с 1990 года, так как в последние 20 лет мировой ВВП рос в среднем на 3,8% в год.

МВФ прогнозирует, что около 90% стран с развитой экономикой в этом году замедлят рост, поскольку жесткая монетарная политика оказывает давление на спрос и замедляет экономическую активность в США и еврозоне.

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