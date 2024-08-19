В Германии обещают поддерживать Украину столько, сколько потребуется.

Германия будет продолжать поддерживать Украину в ее защите от вторжения России столько, сколько это будет необходимо. Об этом заявил спикер министерства финансов ФРГ Фабиан Лебер, сообщает Bloomberg.

По его словам, правящая коалиция канцлера Олафа Шольца и ее международные партнеры будут полагаться на часть поддержки правительства в Киеве, которая будет финансироваться из доходов, полученных от замороженных активов российского центрального банка.

"Мы по-прежнему стоим бок о бок с Украиной, и это особенно касается министра финансов Кристиана Линднера. Он говорит, что, конечно, мы будем поддерживать Украину столько, сколько потребуется", - сказал спикер. Видео дня

В свою очередь заместитель пресс-секретаря правительства ФРГ Вольфганг Бюхнер также отметил непрерывность поддержки Германии Украины.

"Никто, прежде всего президент России, не может надеяться, что мы ослабнемся", - подчеркнул спикер.

Помощь Германии Украине - последние новости

В понедельник, 19 августа, стало известно, что Германия передала Украине новый пакет военной помощи. В него, в частности, вошли система ПВО и беспилотники. Также в рамках помощи Киев получит тысячи патронов и сотни штурмовых винтовок.

Ранее немецкое издание Frankfurter Allgemeine Zeitung сообщило, что Германия резко сокращает расходы на военную помощь Украине - в частности, в следующем году расходы якобы сократят вдвое, а затем и в десять раз.

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