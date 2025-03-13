В начале февраля наблюдалось снижение количества карточных переводов.

С февраля 2025 года в Украине действуют лимиты на карточные переводы в размере 150 тысяч гривень в месяц для средств из неподтвержденных источников, а с 1 июня ограничения составят уже 100 тысяч гривень в месяц.

Как рассказала заместитель председателя правления "Глобус Банка" Анна Довгальская, с начала действия новых правил по карточным переводам банки наблюдают определенные изменения в динамике переводов.

В частности, чтобы избежать лимитов, клиенты часто пытаются открывать счета в разных банках и больше используют переводы на IBAN. Однако есть часть клиентов, которые, чтобы уберечься от ненужных рисков, начали более тщательно относиться к таким банальным и часто непринужденным транзакциям, как "сброс денег на карту" родственникам или знакомым.

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По ее словам, в начале февраля наблюдалось снижение количества карточных переводов - в пределах 12%, а их объем сократился в среднем на 18%. Однако уже ближе к середине месяца ситуация выровнялась с незначительной проекцией-ожиданием к росту в марте-апреле - в пределах 1-3%.

"Мы отслеживаем тенденции и анализируем влияние новых правил на поведение клиентов. Обычно начальный период после любых нововведений требует определенной адаптации, для которой характерны колебания в объемах переводов, но в течение 2-3 месяцев ситуация должна стабилизироваться. Ведь новые правила направлены именно на защиту добросовестных пользователей банковских услуг и предотвращение использования финансовой системы с незаконной целью", - отметила банкир.

Она подчеркнула, что большинство ведущих банков уже длительное время применяют рискоориентированный подход к анализу клиентской базы, поэтому с 1 февраля существенных изменений в количестве клиентов высокого уровня риска из-за новых правил карточных переводов не наблюдается.

Довгальская напомнила, что с 1 июня 2025 года планируются следующие изменения по карточным переводам. Уровень лимита на карточные переводы для клиентов среднего и низкого уровня рисков снизится до 100 тысяч гривен в месяц, хотя для клиентов высокого уровня риска лимит останется на нынешнем уровне - 50 тысяч гривень в месяц.

Эксперт предоставила несколько важных рекомендаций, которые станут полезными клиентам и помогут им избежать неудобств, связанных с будущими карточными ограничениями:

Заблаговременно позаботиться о документальном подтверждении доходов (справки ОК-5 и ОК-7, налоговую декларацию, зарплатные ведомости, подтверждение зачислений от государственных органов, подтвержденные доходы членов семей, подтверждение волонтерской деятельности или другие документы, подтверждающие законность полученных доходов). Ведь в случае крайней необходимости банк может пойти на встречу клиенту и увеличить лимит. Оптимизировать количество счетов (не стоит открывать чрезмерное количество счетов, чтобы избежать применения лимитов, зато стоит позаботиться о закрытии "пустых" / неработающих счетов). Настроить автоматические платежи в мобильных приложениях, в личных кабинетах (например, при оплате коммунальных услуг, подписках на электронные услуги, как, например, на онлайн-медиа). Использовать цифровые инструменты оплаты (приложение "Дія", электронный кабинет налогоплательщика и т.д.).

"Заблаговременная подготовка необходимой документации станет залогом комфортного пользования банковскими услугами в новых условиях. Поэтому призываем клиентов своевременно подготовиться к изменениям, которые планируются с 1 июня 2025 года, а банковские эксперты готовы предоставить исчерпывающие консультации", - подытожила Довгальская.

Ограничения на карточные переводы - что известно

С 1 февраля украинские банки ввели новые ограничения на карточные переводы, в том числе по реквизитам IBAN. Месячный лимит сейчас составляет 150 тысяч гривень.

Нововведения касаются только клиентов, чьи доходы не подтверждены документально. При этом клиенты разделены на три категории в зависимости от степени риска, который будут определять банки.

Лимит составляет 50 000 гривень для тех, кого отнесли к "высокому" уровню рискованности, а для клиентов со "средним" и "низким" уровнем - 150 000 гривень с 1 февраля 2025 года и 100 000 гривень с 1 июня 2025 года.

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