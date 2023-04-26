Транзакцию разрешило Управление по контролю за иностранными активами США.

Соединенные Штаты дали JPMorgan Chase & Co (JPM.N) разрешение на обработку платежа для Россельхозбанка, что может стать альтернативой повторному подключению России к SWIFT.

Как сообщает Reuters, транзакцию разрешило Управление по контролю за иностранными активами США, однако маршрут JPMorgan может быть прекращен в любое время.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров подтвердил данную информацию, заявив на брифинге в ООН, что "один банк любезно согласился профинансировать одну операцию". Банк Лавров не назвал.

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Как говорится в материале, источник, знакомый с этой сделкой, сообщил, что Государственный департамент США и Министерство финансов США обратились к JPMorgan с просьбой провести "очень ограниченную и строго контролируемую" сделку в отношении экспорта сельскохозяйственных материалов, которая произошла в этом месяце.

Отключение России от SWIFT

После российского вторжения в Украину Запад ввел несколько пакетов санкций против РФ, в числе которых было отключение российских банков от глобальной системы информирования о банковских платежах SWIFT.

Отключение российской банковской системы от SWIFT происходило в несколько этапов, последний раз – в феврале.

20 марта 2023 года в России решили запретить SWIFT, от которого агрессор уже и так отключен. Решение вступит в силу с 1 октября. С этого момента банки страны будут обязаны использовать только российские сервисы и только российскую финансовую инфраструктуру для передачи финансовой информации при переводах средств в пределах территории России.

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