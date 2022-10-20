Речь идет о тысячах людей и компаний.

Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны о применении санкций к российским олигархам, компаниям и предприятиям.

Указы №726/2022 и №727/2022, которые датированы 19 октября, опубликованы на сайте президента.

Обоими указами предполагается ввести в действие решение СНБО от 19 октября "О применении и внесении изменений в персональные специальные экономические и другие ограничительные меры (санкции)".

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Соответствующими решениями СНБО предполагается поддержать внесенные Службой безопасности Украины предложения по применению и внесению изменений в санкции.

Решения СНБО, которых касаются указы, предусматривают применение санкций к физическим и юридическим лицам.

В перечне физических лиц, которых касается указ №726/2022, - 2 тыс. 251 фамилия. Среди них есть граждане, в частности, Украины, России, Сирии, Германии и Франции.

Так, в перечне есть депутат Государственной Думы России VI созыва (2011 - 2016 годы) Алина Кабаева, российская телеведущая Тина Канделаки и сын экс-президента Украины Виктора Януковича Александр.

В перечне юридических - 1 тыс. 374 наименования. Среди этих компаний, в частности, Российский фонд прямых инвестиций и Фонд по содействию и развитию оборонно-промышленных предприятий.

В перечне физических лиц, которых касается указ №727/2022, - 256 фамилий. Среди них российские олигархи Аркадий Ротенберг и Роман Абрамович.

Указы вступают в силу со дня их опубликования.

Санкции Зеленского - что известно

10 сентября премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что Кабинет министров повторно наложил санкции на Курченко, Лебедева, Януковича и Дерипаску в части блокировки их активов и активов, к которым они могут быть причастны.

По словам Шмыгаля, данное решение нужно для того, чтобы окончательно конфисковать все их имущество на территории Украины.

12 октября Зеленский ввел в действие решение СНБО о применении санкций в отношении экс-президента Виктора Януковича, бизнесмена Сергея Курченко, российского олигарха Олега Дерипаски и экс-министра обороны Павла Лебедева. Срок применения санкций - 10 лет.

19 октября 2022 года Зеленский подписал указы о введении санкций против олигархов и компаний из РФ.

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