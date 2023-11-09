Курс доллара на карточные расчеты в "ПриватБанке" составляет 37,45 грн, евро - 40,65 грн.

Курс наличного доллара к гривне в "ПриватБанке" сегодня, 9 ноября, остался на уровне предыдущего показателя – 37,40 грн за доллар.

Курс наличного евро в финучреждении сегодня также не изменился и составляет 40,40 грн за евро. Продать американскую валюту в банке можно по курсу 36,80 грн, евро - по курсу 39,40 грн за единицу иностранной валюты.

Курс доллара на карточные расчеты в "ПриватБанке" неизменен и составляет 37,45 грн. Курс евро при оплате картой сегодня подорожал на 16 копеек и составляет 40,65 грн.

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Курс валют в Украине

Наличный курс гривни к доллару в банках Украины сегодня, 9 ноября, остался на уровне предыдущего показателя – 37,70 грн за доллар. Относительно евро средний курс гривни сегодня подешевел на 2 копейки - до 40,40 грн за евро.

Средний курс в валютных обменниках Киева сегодня составляет 37,66 грн/долл. (продать доллар можно за 37,52 грн), евро – 40,30 грн/евро (курс продажи – 40,12 грн/евро).

Согласно обновленному прогнозу правительства, в следующем году доллар будет стоить в среднем 40,7 грн (против предыдущего прогноза в 41,4 грн). Также правительство ожидает, что на конец этого года курс составит 38,6 грн за доллар, вместо 40,2, который прогнозировался в первом чтении законопроекта о государственном бюджете-2024.

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