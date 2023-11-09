Продать доллар можно в среднем по курсу 37,20 грн, евро – 39,80 грн.

Наличный курс гривни к доллару в банках Украины сегодня, 9 ноября, остался на уровне предыдущего показателя – 37,70 грн за доллар в среднем. Продать американскую валюту в банках сегодня можно в среднем по курсу 37,20 грн за доллар.

Относительно евро средний курс гривни сегодня подешевел на 2 копейки - до 40,40 грн за евро. Продать евро можно в среднем по курсу 39,80 грн за евро.

Средний курс в валютных обменниках Киева сегодня составляет 37,66 грн/долл. (продать доллар можно за 37,52 грн), евро – 40,30 грн/евро (курс продажи – 40,12 грн/евро).

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Курс валют в Украине

Национальный банк Украины на четверг, 9 ноября, установил официальный курс гривни к доллару на уровне 36,04 грн/долл., то есть гривна осталась на уровне вчерашнего курса. Официальный курс гривни к евро на четверг установлен на уровне 38,45 грн/евро, то есть гривня укрепилась на 3 копейки по сравнению с предыдущим курсом НБУ.

По словам экономиста, заместителя директора Национального института стратегических исследований Ярослава Жалило, после того, как Нацбанк перешел к управляемому гибкому курсу, доллар будет колебаться, однако колебания, по его мнению, не будут значительными.

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