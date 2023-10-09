Официальный курс гривни к евро на вторник установлен на уровне 38,48 грн/евро.

Национальный банк Украины на вторник, 10 октября, установил официальный курс гривни к доллару на уровне 36,55 грн/долл., то есть гривня укрепилась на 3 копейки по сравнению с предыдущим показателем.

Согласно данным на сайте НБУ, официальный курс гривни к евро на вторник установлен на уровне 38,48 грн/евро, то есть гривня укрепилась на 17 копеек по сравнению с предыдущим показателем.

На межбанковском валютном рынке Украины к 16:00 котировки гривни к доллару установились на уровне 36,54/36,56 грн/долл., евро - 38,48/38,50 грн/евро.

Видео дня

Курс валют в Украине

Наличный курс гривни к доллару в банковских обменниках Украины сегодня, 9 октября, после того, как появился свежий курс валют, остался на уровне предыдущего показателя - 38,20 грн за доллар. По данным банков, относительно евро курс гривни сегодня ослаб на 10 копеек и составляет 40,80 грн за евро.

В "ПриватБанке" сообщили, что дорожает евро. Курс наличного доллара к гривне сегодня, 9 октября, остался на предыдущем уровне – 37,80 грн за доллар. Курс наличного евро в финучреждении сегодня подорожал на 5 копеек и составляет 40,70 грн за евро.

Вас также могут заинтересовать новости: