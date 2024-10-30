Курс гривны к евро установлен на уровне 44,64 грн/евро.

Национальный банк Украины установил на четверг, 31 октября, официальный курс доллара к гривне на уровне 41,28 грн/долл., таким образом, гривна укрепилась на 10 копеек, по сравнению с предыдущим показателем.

Относительно евро гривна, в свою очередь, немного потеряла позиции. Согласно данным на сайте регулятора, официальный курс НБУ относительно евро на четверг установлен на уровне 44,64 грн/евро, то есть гривна ослабилась на 3 копейки.

На межбанковском валютном рынке Украины к 16:00 котировки гривны к доллару установились на уровне 41,23/41,25 грн/долл., евро - 44,63/44,63 грн/евро.

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Курс валют в Украине - последние новости

В валютных обменниках Киева курс доллара сегодня снизился на 10 копеек и составляет 41,55 грн/доллар в среднем. При этом продать доллар можно за 41,48 грн. Курс наличного евро в обменниках подешевел также на 10 копеек и составляет 45,15 грн/евро, а курс продажи европейской валюты 45,00 грн/евро.

Курс доллара в "ПриватБанке" 30 октября не изменился и составляет 41,60 грн за доллар, а курс евро сегодня подорожал на 5 копеек и составляет 45,25 грн за евро.

Глава департамента макроэкономических исследований группы ICU Виталий Ваврищук отметил, что роль рыночных факторов в формировании курса гривны к доллару и дальше будет минимальной. По его словам, НБУ может позволить лишь умеренное ослабление курса до конца года - он будет в диапазоне 42-43 грн/долл.

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