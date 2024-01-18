Президент Франции предложил выпускать совместные евробонды.

Президент Франции Эммануэль Макрон поддержал выпуск совместных европейских долговых обязательств для оплаты приоритетов, включая оборону и технологии. Это может обеспечить сохранение суверенитета Европы в условиях растущей конкуренции с Китаем и США, пишет Bloomberg со ссылкой на заявление Макрона во время форума в Давосе.

"Нам нужно больше государственных инвестиций в Европу, поэтому мы должны открыть вторую фазу реинвестирования, как это было во время кризиса Covid, и, возможно, снова решиться на выпуск еврооблигаций для финансирования приоритетов", – указал президент Франции.

Для примера он рассказал о предложениях Эстонии по выпуску еврооблигаций для оборонной промышленности и Украины.

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Агентство по ссылке на источники сообщает, что Эстония еще в прошлом году предлагали выпускать облигации для финансирования расходов на оборону. Президент Европейского Совета Шарль Мишель поднял идею оборонных облигаций в ноябре, заявив, что это в "общих интересах".

Среди сфер, в которые Европа должна стимулировать инвестиции, Макрон назвал искусственный интеллект, чипы, космос и оборону.

"Я думаю, что 2024-2025 годы будут годами, когда европейские страны и ЕС как организация окажутся в ситуации, когда нужно будет решить, хотим ли мы быть суверенными или нет", – заявил он.

По его словам, Европе необходимо создать единый рынок капитала, чтобы стимулировать больше частных инвестиций. После многих лет инерции в переговорах Макрон заявил, что готов заключить соглашение с меньшей группой стран, если весь ЕС не сможет продвинуться вперед.

Заимствования Украины

Ранее УНИАН писал, что международное рейтинговое агентство Fitch Ratings подтвердило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента (РДЭ) Украины в иностранной валюте на уровне "СС" (высока вероятность дефолта).

По состоянию на 30 ноября 2023 года государственный и гарантированный государством долг Украины составил почти 5,123 трлн гривен, или 140,82 млрд долларов США.