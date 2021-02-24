Новый вариант пенсионной реформы: начнут ли украинцы копить на старость

Парламентарии совместно с правительством разработали законопроект об обязательных пенсионных накоплениях в условиях постоянной нехватки средств на выплату пенсий в стране. УНИАН попытался разобраться, что принесет нынешнему и будущим поколениям пенсионеров очередная реформаторская инициатива.

Украина на пороге очередной пенсионной реформы. Хроническая нехватка денег на выплату пенсий обостряется из года в год, и прогнозы для нынешних и будущих пенсионеров неутешительны. Решить проблему взялись депутаты совместно с правительством, предложив новый законопроект, предусматривающий обязательные пенсионные накопления для украинцев.

Группа депутатов во главе с председателем парламентского Комитета по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов Галиной Третьяковой при поддержке правительства предложила принять законопроект «Об общеобязательном накопительном пенсионном обеспечении».

Проект закона был зарегистрирован в Верховной Раде еще в конце 2019 года, но рассматривать его планируется в этом году во время начавшейся пятой парламентской сессии.

Ситуация с действующей в Украине солидарной системой пенсионного обеспечения с каждым годом ухудшается: число официально работающих граждан сокращается, а пенсионеров – растет.

Это увеличивает нагрузку на Пенсионный фонд, и, соответственно, государственный бюджет. Дотация из госбюджета Пенсионному фонду в 2021 году вырастет до 195 миллиардов гривень.

Не будем забывать и о традиционных для украинских властей социальных инициативах, которые лишь добавляют проблем для национальной пенсионной системы.

В этом году, например, предусматривается повышение выплат 65-летним пенсионерам в связи с ростом минимальной заработной платы, проводятся компенсационные выплаты лицам, которым исполнилось 75 и 80 лет, будут осуществлено повышение пенсионных выплат в связи с увеличением прожиточного минимума с июля и декабря текущего года и индексация пенсий.

Все эти инициативы будут фактически профинансированы из дефицитного государственного бюджета, страдающего от удара коронакризиса.

Эта проблема, когда государство не может обеспечить своим пожилым гражданам достойную жизнь, носит хронический характер и со временем лишь обостряется. Многие государственные мужи и экономисты понимают необходимость шагов по поиску эффективного ее решения. Но станет ли таковым новый вариант реформы?

В поиске лучшей модели пенсионной реформы

Предлагаемый пропрезидентскими депутатами законопроект предлагает ввести обязательные пенсионные накопления для работающих лиц с привлечением к уплате пенсионных взносов работодателей.

Работодатели, согласно тексту законопроекта, будут платить 2 процента от размера заработных плат работников, а сами работники будут платить взносы в размере 1-2 процента от своих заработных плат.

По желанию работника, размер его самостоятельных взносов может быть увеличен, при этом работодатель обязан пропорционально дополнять взносы работника до 5 процентов от суммы заработной платы. Собранные средства будут аккумулироваться на индивидуальных пенсионных счетах в негосударственных пенсионных фондах или в Пенсионном казначействе.

«Функционирование системы общеобязательного накопительного обеспечения позволит гражданам Украины получать по достижении пенсионного возраста дополнительные пенсионные выплаты за счет взносов в накопительной пенсионной системе. В течение всего периода накопления будет осуществляться инвестирование взносов. Накопления каждого лица подлежат учету на индивидуальном накопительном пенсионном счете и могут быть унаследованы», - сказано в тексте проекта закона.

По словам одного из инициаторов законопроекта Галины Третьяковой, в поддержку нынешней солидарной модели пенсионного обеспечения Украина тратит много бюджетных средств, поэтому правительство должно ввести альтернативные, в том числе, накопительные пенсионные модели для следующих поколений украинцев.

«У нас очень плохое пенсионное обеспечение на фоне того, что тратим на него очень большие деньги; в процентах к ВВП или госбюджету, один из наибольших процентов в мире. Нам нужно пересмотреть модель общественного финансирования наших пенсий и нужно вводить другие, в том числе, и накопительные, для того, чтобы следующие поколения пенсионеров были в лучших условиях», - сказала Третьякова.

По ее словам, новые поколения украинцев являются финансово более грамотными и смогут побеспокоиться о накоплении пенсий самостоятельно, что и предусматривает накопительная пенсионная система.

Персонализированные пенсии

Кабинет министров поддерживает инициативу по изменениям национальной системы пенсионного обеспечения.

Премьер-министр Денис Шмыгаль неоднократно заявлял о том, что действующая система в складывающейся демографической ситуации не сможет обеспечить украинцев достойными пенсиями, потому нужно сменить её на накопительную. И работа по ее внедрению начнется уже в 2021 году.

«Эта реформа не будет такой шоковой. Но мы хотим начать в экспериментальном режиме – делать в персональном режиме персонализированные накопления для людей: 2 процента от единого социального взноса фиксировать на фамилии, и таким образом начать третий этап пенсионной реформы, когда пенсии будут персонализированными», - сказал он.

Поддерживает данный проект закона и министр социальной политики Марина Лазебная, которая еще в ноябре прошлого года призывала депутатов рассмотреть законопроект № 2683 как неотложный.

Министр отметила, что в министерстве хотели бы доработать законопроект ко второму чтению, чтобы с 1 июля 2021 года уже начать подготовку и информационную кампанию, и уже с 1 января 2022 года начислять взносы на пенсионные счета работающих граждан.

«Мы не имеем права медлить. В стране с такой демографической ситуацией, теневым рынком труда и трудовой миграцией, как в Украине, не может существовать только солидарный уровень пенсии. Он всегда будет недофинансированным. Если ничего не менять, через тридцать лет пенсия будет составлять не более 18 процентов заработной платы. Сейчас – 29 процентов, а раньше было даже 56 процентов», - сказала Лазебная.

По словам министра, сумма взноса первоначально составит всего два процента от зарплаты, поэтому это не ударит по кошельку украинцев; дополнительно к этим взносам на счет каждого участника системы два процента будет ежемесячно платить работодатель.

Лазебная отметила, что нижней границы по возрасту не будет, а верхнюю возрастную границу предлагается установить так: люди в возрасте 50+ сами решать, хотят ли они быть участниками накопительной пенсионной системы или нет.

«Ведь за десять лет до выхода на пенсию существенных сумм, которые стали бы серьезным ежемесячным дополнением к солидарной пенсии, большинству накопить не удастся. Но поскольку взносы будет платить не только работник, а и работодатель, то люди могут быть заинтересованы платить, скажем, 200 гривень взноса, получать сразу 400 на свой счет ежемесячно. А после выхода на заслуженный отдых забрать все эти накопления одной суммой, если их не хватает, чтобы растянуть на пожизненную пенсию. Поэтому те, кто старше пятидесяти лет, не будут иметь обязанности быть участниками, но будут иметь такое право», - подчеркнула министр.

Замечания экспертов

Идея копить на старость в нынешних условиях выглядит перспективно; очевидно, что в рамках действующих норм обеспечить достойную старость украинское государство не в состоянии.

Однако депутатско-правительственная инициатива по созданию накопительной пенсионной системы вызвала критику со стороны экономических экспертов.

Главные аргументы – отсутствие в Украине эффективных инструментов для инвестирования средств на длительный срок и, соответственно, наличие высоких рисков потерять часть накоплений. Со своей стороны, работодатели увидели в данной инициативе угрозу увеличения налоговой нагрузки и выступили против нее.

По словам замдиректора Центра экономической стратегии Марии Репко, на данном этапе развития финансового рынка государства запуск второго уровня пенсионной системы является нецелесообразным.

«В Украине нет ликвидного и эффективного фондового рынка, а верховенство права слабое, поэтому любые долгосрочные инвестиции через пенсионные фонды - это либо государственные облигации, либо инвестиции с очень высоким риском. По моему мнению, первое не имеет смысла с точки зрения государственных финансов, потому что является таким же обязательством государства платить по ним пенсионерам средства в будущем, а второе создает опасность потери пенсионных сбережений вообще», - сказала Репко агентству УНИАН.

В поиске комплексного решения

Судя по всему, желание политиков и чиновников реформировать имеющуюся пенсионную систему – надо приветствовать, но предлагаемые методы далеки от эффективности и требуют уточнения и доработки.

Например, министр финансов Украины Сергей Марченко скептически относится к нынешним законодательным инициативам, и при этом считает реформирование системы пенсионного обеспечения одной из главных своих задач.

«Все имеющиеся на сегодня законопроекты, зарегистрированные в Раде, не решают ключевой задачи. Пенсионная реформа не может быть фрагментарной, когда кто-то предлагает третий уровень накопительной системы, а некоторые ведут речь о втором. При том, что у нас нерешенный вопрос: что делать с солидарной системой, с надбавками к пенсиям, с различными действующими форматами начисления пенсий. Поэтому я скептически настроен к новациям и предложений, которые сейчас есть», - сказал Марченко агентству УНИАН.

Министр отметил, что команда Минфина вместе с Всемирным банком нарабатывает системное решение, чтобы понимать, каким образом в 2030-2040 годах выйти на систему с эффективным накопительным элементом, когда его ввести и что делать с действующими нормами. К тому же, по словам министра, еще необходимо индексировать пенсии и обеспечивать достойные выплаты действующим пенсионерам.

«Кроме того, есть дефицит Пенсионного фонда в 195,6 миллиардов гривень. Дефицит постоянно растет, поскольку есть желание за счет госбюджета увеличивать пенсии. Поэтому это - комплексное решение, которое будем обсуждать с общественностью и экспертами. Должны предложить вариант, при котором найдем компенсаторы, например, второго уровня. Он возможен, например, при инструментах финансирования в облигации государственного займа. Пока других вариантов не рассматриваем», - подчеркнул глава Минфина.

Марченко отмечает, что накопительная система предусматривается не для нынешних пенсионеров.

«Мы должны их защитить и обеспечить им достойную выплату. Но говорить о том, что действующим пенсионерам или тем, кто должен выйти на пенсию в ближайшие десять лет, может быть интересен накопительный элемент - это самообман. Такой механизм должен интересовать наиболее активную сейчас экономическую категорию. Но ее часть, к сожалению, готова не платить ЕСВ, не понимает, зачем это нужно, и вообще не видит себя будущим пенсионером», - сказал министр.

Пенсионная реформа жизненно необходима нашей стареющей стране. Но на пути ее реализации существует много подводных камней, которые нужно учитывать уже сейчас, чтобы потом, уже в результате проделанной работы не оставить пожилых людей у разбитого корыта.

А молодые, полные сил работающие украинцы также должны понимать, что спасение утопающих в их собственных руках, и о своей старости нужно думать уже сейчас, не возлагая все надежды на государство.

Екатерина Жирий

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