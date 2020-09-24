Новый пересчет. Когда украинские пенсии перестанут быть нищенскими

Правительство определилось с датой очередной индексации пенсий. А кроме этого перерасчета, социальные выплаты украинцам будут расти с учетом повышения минимальной зарплаты и прожиточного минимума. В 2021 году это может произойти дважды. УНИАН разбирался, изменится ли после этого жизнь украинских пенсионеров.

В Украине установлена дата проведения индексации пенсий. Решением Кабинета министров (определение «времени Ч» находится в компетенции правительства, поскольку закон о пенсионном страховании его не указывает) это – 1 марта 2021 года.

«Мы предлагаем с 2021 года определять 1 марта датой индексации пенсий. Мы предусматриваем, что пенсии будут проиндексированы для более чем 9 млн пенсионеров, но ориентировочно повышение получат около 8 млн пенсионеров», - пояснила министр социальной политики Марина Лазебная.

Правила индексации пенсий в Украине были выписаны в 2017 году. Они следующие: 50% от индекса инфляции плюс 50% роста заработной платы. К примеру, за прошлый год инфляция составила 4%, а рост зарплат - почти 18%, индексация составит 11%. Конечно, копейки, но все же…

Пенсионные «надбавки»

Индексация пенсий в 2020 году была проведена 1 мая. Затем с 1 июля состоялось следующее повышение пенсионных выплат в связи с ростом прожиточного минимума для разных групп населения. Его размер для лиц, утративших трудоспособность, вырос с 1638 до 1712 гривен. Это и являлось основанием для пересчета минимального размера пенсии по возрасту, минимальных пенсионных выплат, надбавок и повышений к пенсиям.

С 1 сентября 2020 года минимальная пенсия для тех, кто имеет полный страховой стаж, выросла еще на 110,8 гривни – до 2000 гривен. Это произошло после принятия Верховной Радой на внеочередной сессии 25 августа решения о повышении минимальной зарплаты до 5 тысяч гривен.

«Не повезло» работающим пенсионерам. Прибавку в чуть более 100 гривен они смогут получить после увольнения с работы или прекращения ими предпринимательской деятельности.

И еще один «пенсионный» шаг власти - более 10 миллионов украинцев, у которых пенсия не достигает пяти тысяч гривен, с апреля получили единовременную выплату в размере тысячи гривен, как помощь в период пандемии коронавируса. А с мая мы была установлена ежемесячная надбавка в размере 500 гривен для 1,5 миллиона пенсионеров, которым исполнилось 80 и более лет.

В 2021 году пенсионерам, 80% которых по сей день получают пенсии ниже фактического прожиточного минимума в 4 тысячи гривен, может дважды «улыбнуться удача». В проекте госбюджета повышение минималки расписано в два этапа: с 1 января - 6000 гривен, с 1 июля - 6500 гривен.

А вот прожиточный минимум в 2021 году предлагается утвердить с 1 января в размере 2189 гривен, с 1 июля - 2294 гривни, с 1 декабря - 2393 гривни (с 1 июля 2020 года прожиточный минимум составляет 2118 гривен).

Вроде бы, «пенсионная» новость положительная. Вот только сколько бы пенсии не индексировали, не пересчитывали, прибавка все равно в районе цены за килограмм мяса. И жить старикам, которые «умудрились» выйти на заслуженный отдых во времена низких зарплат, от этого не легче.

Пенсии в будущем: решайте сами

Экономический эксперт Олег Пендзин считает, что в ближайшее время не стоит ожидать повышения пенсий сверх прожиточного минимума.

«Есть закон, принятый Верховной Радой прошлого созыва, согласно которому каждый год, начиная с 2019 года, в марте должна проходить индексация всех пенсий по формуле - от индекса инфляции 50% и плюс 50% от роста средней заработной платы по стране. Почему март? Потому, что статистика раньше марта индекс инфляции за прошлый год подсчитать не может. Поэтому, наверное, правительству нет необходимости выдавать дату индексации (как и индексацию в целом) как свою победу. Нужно просто выполнять закон», - рассказал он.

Эксперт в сфере экономики Борис Кушнирук также отмечает, что индексационные изменения в пенсионное законодательство были внесены парламентариями в 2017 году. «Тогдашние нововведения нельзя назвать кардинальной реформой, но они заложили важный механизм, который позволяет в автоматическом режиме, по четко выписанному алгоритму, проводить перерасчет пенсий. 1 марта выбрано потому, что есть физическая возможность к этой дате пересчитать индекс зарплаты и инфляции, а затем пересчитать пенсии. Но данный расчет не касается специальных пенсий – прокурорам, депутатам, министрам, судьям и прочим чиновникам. На их пенсии эти законодательные «новшества» не распространяются», - подчеркнул эксперт.

По его словам, пенсии, которые выплачиваются по определенным программам, к примеру, чернобыльцам, рассчитываются иначе, чем пенсии по возрасту. А вот основательно поднять низкие соцвыплаты, которые продолжают оставаться в размере двух тысяч гривен, практически нереально, всему виной госфинансы.

«К примеру, в бюджете на следующий год предлагается заложить более 200 млрд гривен на покрытие дефицита Пенсионного фонда. Сам фонд своими средствами не располагает, то есть, их нет для повышения пенсий. При этом госбюджет тоже с огромнейшей дырой. Проиндексировать пенсии на большую сумму пока не реально. Просто нет для этого денег у государства. И ситуация в ближайшие годы будет только ухудшаться. Разрыв между числом работающих и пенсионеров только растет. А если будут сокращаться поступления в Пенсионный фонд, то их недостачу скоро нечем будет перекрывать из госбюджета», - говорит Кушнирук.

Сейчас, как выход из создавшейся ситуации, называют внедрение накопительной пенсионной системы, которая будет обязательной на уровне государства. Но эксперт к этой идее относится скептически.

«Для того, чтобы накопить, нужно эти деньги куда-то вкладывать. В Украине их вкладывать некуда, с учетом непредсказуемости финансовой и судебной системы. То есть, сейчас у вас деньги заберут, а вот гарантировать их получение в будущем не могут. Нельзя вложить даже в акции какого-нибудь предприятия – нет гарантии, что оно не обанкротится, что его не разворуют, или что оно будет выплачивать проценты на вложения. Если вкладывать деньги за границей, то тогда ухудшится ситуация в нашей стране, деньги будут выводиться. Поэтому я сторонник следующего: лучше сейчас не брать деньги у людей, а дать им возможность разобраться с ними самостоятельно. Государству нужно снизить налоги для малого и среднего бизнеса по зарплатным статьям, но предупредить – ничего, кроме минимальной пенсии, вы от государства не получите. Это, с одной стороны, снизит давление на бизнес, выведет его из тени. А со средствами люди разберутся сами. К примеру, будут вкладывать в недвижимость. При этом государство должно стимулировать процесс, а также нести ответственность за все действия и гарантировать результат. Иначе пройдет 10-15 лет и все равно никто, кроме минималки, ничего получать не будет», - подытожил эксперт.

Президент Владимир Зеленский на днях спрогнозировал, что социальные выплаты в Украине вырастут до «человеческого уровня» через несколько лет.

«Первый драфт бюджета, поставлена задача - увеличение заработной платы ученым, учителям, медикам и, насколько это можно, пенсионерам… Я знаю, что в отношении их готовится вторая программа. У нас была 80+, готовится - я не знаю, когда, не знаю даты, 75+. И, кроме этого, увеличение «социалки» будет. Будет ли она - в разы? Будет ли она сразу европейского уровня? Я думаю, что ожидать этого не надо», - заявил президент.

Такая неопределенность и приводит к тому, что пенсионеров мучает вопрос: «На что же можно рассчитывать в ближайшее время?». И, похоже, вопрос этот риторический.

Нана Черная

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