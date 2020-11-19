Новый фурор биткоина. Когда цифровую валюту легализуют в Украине

Стоимость цифровой валюты Биткоин перешагнула планку в 17 тысяч долларов, что стало максимумом за последние два года. Видимо, коронакризис, криптовалюте идет на пользу. В Украине же по-прежнему продолжаются разговоры о необходимости легализации цифровых денег.

Стоимость самой популярной в мире криптовалюты Bitcoin бьет рекорд за рекордом. Она уже перешагнула планку в 17 тысяч долларов. Это самый высокий показатель с 7 января 2018 года. В целом, с начала 2020-го цена Bitcoin выросла на 130%. На сегодня общая стоимость рыночной капитализации Bitcoin превысила 315 миллиардов долларов.

Впрочем, стоит напомнить, что международные эксперты не раз предупреждали: данный виртуальный сегмент финансового рынка – мыльный пузырь. Лопнуть он может в любой момент. Так, в частности, случилось в 2017 году, когда криптовалюта, приблизившись к отметке 20 тысяч долларов, что на 15% больше ее текущей стоимости, обвалилась ниже 14 тысяч долларов с последующим спадом.

Победное шествие биткоина остановилось после предостережения денежно-кредитного управления Сингапура о рисках, связанных с инвестициями в ICO и криптовалюты. Тут же мировые финансисты напомнили, что цифровые деньги не являются законным платежным средством, не эмитируются ни одним из правительств и не подкреплены активами. Сыграли свою роль и спекуляции.

«Нельзя делать бизнес, при котором валюта берется из воздуха. Это хорошо не закончится… Биткоин может стоить хоть 20 тысяч долларов, но проблема, в конечном итоге, все же назреет. Это – мошенничество, и лично я шокирован тем, что никто не видит реального положения дел», - заявил в то время главный исполнительный директор финансового гиганта JPMorgan Chase Джеймс Даймон.

По его мнению, биткоины «хуже луковиц тюльпанов» (в 17 веке ажиотажный спрос на луковицы тюльпанов в Нидерландах завершился полным крахом бизнеса). Но ряд экспертов считают: чтобы подобного не случилось, нужно просто на уровне государства урегулировать рынок криптовалюты.

Основатель криптовалютной биржи Kuna и президент ассоциации «Блокчейн Украина» Михаил Чобанян отмечает, что каких-то фундаментальных причин нынешнего рекордного роста стоимости Bitcoin нет, но есть длительные стратегические – нестабильная ситуация в мире как экономическая, политическая, так и геостратегическая.

«Люди пытаются «сбежать» в боле безопасные активы. Туда, где они могут захеджировать риски от всех нестабильностей. И таких активов в мире не так много. Это – золото и криптовалюта. В данный момент – это ключевой аспект роста Bitcoin. Плюс есть побочные факторы, к примеру, раздача денег в США и Евросоюзе, так называемый безусловный базовый доход, который обернули в форму помощи в период коронакризиса. Часть этих денег также хлынула на криптовалютные площадки. В такой способ пытаются избавиться от традиционных так называемых фиатных денег и покупают всевозможные активы, которые переживут кризис достойней», - отметил эксперт.

По его словам, украинцы не выпадают из мировой практики: «Мы же не живем в вакууме. У нас только усиливается эффект относительно сохранения сбережений. В нашей стране вообще никакой стабильности нет – как внутренней, так и внешней».

Что касается возможного обвала криптовалюты, что уже не один раз происходило, то ожидать можно чего угодно.

«Криптовалюта, как и золото, которое то растет, то обваливается в цене, не застрахована от всевозможных факторов, таких как спекулятивная составляющая, либо целенаправленная. Однозначно, она может упасть в цене. На рынке криптовалюты возможны потери. Я никого не призываю ее покупать. Нужно трезво взвешивать все «за» и «против». А еще лучше – «разложить яйца по разным корзинам». Это будет самое здравое решение. Одна из корзин – криптовалюта, вторая - золото, третья – физический кэш. Все остальные активы – более рисковые. Но каждый делает свой выбор», - подчеркнул Чобанян.

Обвалить рынок цифровых денег, в том числе, в Украине, могут не только кризисные реалии. Это может сделать и его легализация, над чем упорно работают украинские государственные мужи.

Крипто-легализация

Минцифрой совместно с депутатским объединением Blockchain4Ukraine, комитетом цифровой трансформации и ключевыми стейкхолдерами разработан законопроект «О виртуальных активах», призванный легализовать в Украине цифровые деньги. Он ждет рассмотрения Верховной Радой. В конце октября на заседании профильного парламентского комитета было принято решение рекомендовать внести документ в повестку дня и принять его за основу.

Законопроектом предлагается сформировать правовое поле на рынке виртуальных активов. Документ, по мнению авторов, адаптирует рекомендации FATF по финансовому мониторингу рынка цифровых денег, определит перечень профессиональных поставщиков услуг виртуальных активов и их регистрацию, как регулятора рынка - Минцифры (в отдельных случаях НБУ и НКЦБФР).

«Легализация рынка виртуальных активов позволит украинским компаниям официально работать с банковской системой и ввести свой бизнес в правовое пространство. Профильный законопроект позволит компаниям регистрировать бизнес в Украине, а блокчейн-специалистам - реализовывать собственные проекты в украинской юрисдикции. Кроме того, закон «О виртуальных активах» будет способствовать устранению рисков для работы международных блокчейн-компаний и привлечению иностранных инвестиций», - заявил заместитель министра цифровой трансформации по вопросам развития IT Александр Борняков.

Как отмечают в ведомстве, Минцифры работает над тем, чтобы до конца года законопроект был принят.

Кстати, это не первая попытка «обуздать» цифровые деньги. Подобные законопроекты разрабатывались уже неоднократно, но они так не дождались рассмотрения в сессионном зале.

За и против узаконивания криптовалюты

Михаил Чобанян рассказал, что принимал участие в написании поданного в Раду законопроекта, но он, скорее, вынужденная мера, чем стратегический шаг.

«Считаю, что в рамках ситуации, которая, в основном, внешняя, написание законопроекта - давление иностранных партнеров, таких организаций, как FATF и Международный валютный фонд. Они нас вынуждают принять такой закон. Мы пошли от обратного – если нельзя данный шаг предотвратить, то нужно процесс возглавить, и как-то попытаться смягчить карательные ограничения, которые хотят ввести на рынках финансов. Мы попытались найти золотую середину между компромиссом и возможностью развития рынка. Данный закон, если теоретически ничего не поменяется в мире, навредить не должен», - отметил эксперт.

По его словам, во многих странах мира данный рынок не столько легализован, сколько несколько «отбелен». И в Украине отдельно взятый закон не решит проблем. В частности, правоохранительная система не готова всерьез заниматься темой криптовалют. Судебная система «живет своей жизнью», а правительство – и вовсе в «другом мире».

«Поэтому от принятия законов ничего у нас не меняется. В этой связи главная задача – минимизировать ущерб», - убежден Михаил Чобанян.

Юрист «ETERNA LAW» Кристина Цымбалюк подчеркнула, что Украина на сегодня занимает ведущее место среди стран мира по распространенности криптовалюты. Но ее статус в нашей стране так и не определен: не существует законодательных норм, которые бы перевели этот инструмент в легальное поле, ограничили или запретили его использование. Таким образом, криптовалюта в Украине находится в так называемой серой зоне, что негативно сказывается как на лицах, осуществляющих деятельность, связанную с этим инструментом, так и на самом государстве, которое может потерять свою инвестиционную привлекательность в данной индустрии.

«Идея формирования законодательной базы относительно криптоактивов зародилась еще в конце 2015 года. Но до сих пор ни одно регулирование на законодательном уровне принято не было. Причинами такой ситуации можно считать чрезмерный лоббизм стейкхолдеров и отдельных заинтересованных лиц, которые нацелены на создание благоприятных условий для ведения своего бизнеса, неадаптированное заимствование имеющихся актов других государств, например, белорусский декрет для резидентов Парка высоких технологий, отсутствие конструктивного диалога между властью и представителями криптобизнеса. Некоторые органы государственной власти уже пытались сформировать регуляторную политику в этом вопросе, в частности, Национальный банк и Государственная фискальная служба (на момент ее существования). Однако, ни письмо-разъяснение Национального банка, ни письмо Государственной фискальной службы или любые другие нормативные акты не заменят закон, который бы конкретно регламентировал использование криптовалюты», - подчеркнула юрист.

По ее мнению, законодательное регулирование необходимо, ведь, формируя госполитику в сфере криптовалюты, Украина фактически признает ее существование и даст возможность «криптопредпринимателям» вести нормальную бизнес-деятельность, иметь надлежащие механизмы защиты, как в любой другой сфере. В частности, процесс «производства» криптовалюты будет регламентированным, законным и «чистым» источником капитала как для банков, так и в налоговой сфере. Легализация криптовалюты позволит украинским компаниям использовать банковский сервис, предпринимателям-нерезидентам - регистрировать криптобизнес в Украине, мелким участникам рынка - создавать стартапы и реализовывать собственные идеи. Более того, наличие правовой регламентации позволит минимизировать риски для международных компаний, будет способствовать привлечению инвестиций путем гарантий защиты и прозрачности. Также решение вопроса относительно правовой природы криптовалюты будет способствовать гарантиям судебной защиты и доступа к правосудию, ведь на данный момент в украинских судах находится большое количество дел, где фигурирует криптовалюта, но без правового регулирования судебная система не может предоставить им оценку и защитить нарушенные права.

«Вместе с тем, регулирование криптовалюты не должно быть чрезмерным, чтобы не допустить перехода криптобизнеса в нелегальное поле, оттока криптокомпаний и инвестиций из Украины», - отметила эксперт.

Адвокат, партнер Axon Partners Дмитрий Гадомский придерживается иного мнения: «Я как адвокат работаю с блокчейном и криптовалютами с 2015 года. Видел, как с этими технологиями действует добросовестный и недобросовестный бизнес, правоохранительные органы, суды, банки, нотариусы. Все это время задавал себе один вопрос - нужно ли легализовать работу с цифровыми активами, или блокчейном как технологией. Ответ - нет. Потому что сделать сразу хорошо государство не умеет, а вероятность испортить то, что работает, очень высока», - отметил эксперт.

Он пояснил свою позицию тем, что в Украине налоговые органы до сих пор при проверке ИТ-аутсорсера, который работает с разработчиками-ФОПами, начисляют дополнительные налоговые обязательства. Несмотря на все необходимые документы, налоговый инспектор на глаз считает, что операции какие-то непонятные, а значит нереальные, лучше снять с расходов, чтобы чего-то не вышло.

«Да, мы в суде докажем, что налоговая неправа. Но только через два года судебных процессов, потому что налоговым органам инструкция предписывает не признавать поражения и идти до Верховного суда в любом споре. Что касается криптовалют, то у судов пока нет ни наработанной практики, ни желания ее нарабатывать. При этом информационные технологии уже давно и детально урегулированы в более успешных юрисдикциях. Но подход к регулированию цифровых активов в мире совершенно не одинаков и до понимания того, какой подход более правильный, еще очень далеко. Считаю, что последний проект закона о цифровых активах хорош. Изменения в закон о финансовом мониторинге тоже больше хорошие, чем плохие. Но, да простят меня авторы, считаю саму идею урегулировать эту сферу в Украине глубоко ошибочной. Пока налоговые и правоохранительные органы будут видеть в бизнесе только врага, а суды не будут качественно предоставлять услуги, ни к каким подобным материям государство подпускать нельзя. Да, отсутствие регулирования не дает отрасли развиваться, банки не могут работать с криптой, криптобиржа не может законно существовать. Тем не менее, все это худо-бедно работает. Я бы пока не менял статус-кво», - подытожил адвокат.

Как у них

Операции с биткоином разрешены в ряде стран, там криптовалюта признана товаром или инвестиционным активом, расчетной единицей, сделки подлежат налогообложению. Это касается США и Германии. В Японии биткоин является законным платежным средством. По такому же принципу собираются использовать биткоины во Вьетнаме. А вот в Китае, который признан лидером в области майнинга, операции с биткоинами запрещены для банков, но разрешены для физических лиц. В последнее время Центробанк КНР высказывался за полный запрет оборота криптовалют. В Швейцарии в отношении цифровых денег действуют такие же правила, как и для иностранных валют, эта страна является одной из самых благоприятных юрисдикций для биткоин-стартапов.

В принципе, по всему миру крупнейшие банки запустили возможность отслеживать биткоин и другие цифровые активы. В США решили легализовать биржи, торгующие криптовалютой.

Но есть в этой «бочке меда» и «ложка дегтя». Мошенничество с биткоинами за последние годы стало немалой проблемой. Общая стоимость криптовалюты, полученной путем афер, исчисляется сотнями миллионов долларов. Точная цифра остается «за кадром», многие игроки рынка молчат о своих убытках. То есть, рисков предостаточно.

Именно легализация, или, другими словами, госконтроль, может сферу цифровых денег обезопасить от афер. Возможно, в Украине это получится.

Нана Черная

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