По словам Гетманцева, разработанная Минфином стратегия предусматривает реформирование фискальной системы.

Национальная стратегия доходов до 2030 года, подготовленная Минфином, является планом реформирования фискальной системы до окончания указанного десятилетия. Часть изменений касается налоговой политики, а часть – административных органов. Об этом в интервью "РБК-Украина" заявил председатель финансового комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев.

"Речь идет без преувеличения о перезагрузке фискальной системы страны. Благодаря работе Минфина мы наконец перешли из плоскости не вполне адекватных псевдонаучных дискуссий уровня соцсетей... в нормальную глубокую работу по поэтапному, но необратимому изменению сути, философии наших публичных финансов", – завил нардеп.

По его словам, стратегия направлена на две цели. Первая – это институциональные изменения системы государственных фискальных органов: налоговой и таможни. Внедрение риск-ориентированного подхода и диджитализация (реализуются в течение всего 2023 года), улучшение администрирования.

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Вторая цель – изменение налоговой политики. Некоторые налоги будут меняться существенно, но после войны. Речь идет о системе единого налога, которую изменят по образцу какой-то европейской страны.

"Прогрессивная ставка налога на доходы физических лиц. Введение мгновенной амортизации. Стимулирование перерабатывающей промышленности. Имплементация налоговых и таможенных евродирективов. Это все поэтапно до 2030 года", – указал парламентарий.

Что касается НДС, по словам Гетманцева, подходы и принципы, будут меняться несущественно, потому что в существующих реалиях они правильные и адекватные.

Также нардеп прокомментировал ситуацию с уплатой налога для самозанятых лиц, которые сейчас облагаются налогом в 19,5%. Рассматривается вариант, когда не нужно будет декларировать это, а просто провести платеж через телефон, как через РРО, и автоматически пойдет оплата налога.

"То есть мы исключаем любую бюрократию из процесса... Сейчас это предложение к одному из элементов той системы упрощенного налогообложения, которая будет после войны. Это обсуждается. Лидерство здесь за Минфином", – добавил парламентарий.

Но он уточнил, что до конца войны в Украине не будут менять систему налогообложения.

Изменения в налоговой системе

Ранее УНИАН писал, что разработанная Министерством финансов Национальная стратегия доходов до 2030 года предусматривает, в частности, введение прогрессивной шкалы налогов, однако это произойдет не одномоментно и только после широких дискуссий.

В 2023 году, по подсчетам аналитиков Бюро экономической безопасности, пользуясь льготой на распространение украиноязычного контента, компании не заплатили 1,3 млрд грн НДС. Из них 176 млн грн налога не уплачено теми предприятиями, для которых не свойственна реализация бумажных, электронных книг или другого контента.

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