Продать доллар можно в среднем по курсу 40,55 грн, евро - 43,50 грн.

Наличный курс доллара к гривне в банках Украины во вторник, 18 июня, не изменился и составляет 41,05 грн за доллар в среднем. Продать американскую валюту в банках сегодня можно в среднем по курсу 40,55 грн за доллар.

Средний курс евро к гривне сегодня снизился на 5 копеек и составляет 44,25 грн за евро. Продать европейскую валюту можно по курсу 43,50 грн за евро.

Какой курс доллара в обменниках Киева сегодня

В валютных обменниках Киева доллар сегодня подешевел на 11 копеек и составляет 40,92 грн/доллар в среднем (продать доллар можно за 40,82 грн). Курс наличного евро в обменниках сегодня снизился на 5 копеек и составляет 44,25 грн/евро (курс продажи - 44,08 грн/евро).

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Курс валют в Украине - последние новости

Национальный банк Украины установил на вторник, 18 июня, официальный курс доллара к гривне на уровне 40,65 грн/долл., таким образом, гривна не изменилась, по сравнению с предыдущим показателем. Официальный курс НБУ по евро на вторник установлен на уровне 43,54 грн/евро, то есть гривна ослабла на 6 копеек, по сравнению со вчерашним курсом.

Курс доллара к гривне в "ПриватБанке" в понедельник, 17 июня, не менялся и составлял 41,05 грн за доллар. Курс евро в финучреждении вчера снизился сразу на 15 копеек и составил 44,30 грн за евро.

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