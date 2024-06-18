Курс доллара на карточные расчеты в "ПриватБанке" составляет 40,98 грн, евро - 44,05 грн.

Курс доллара к гривне в "ПриватБанке" во вторник, 18 июня, подешевел на 5 копеек и составляет 41,00 грн за доллар. Курс евро в финучреждении сегодня снизился также на 5 копеек и составляет 44,25 грн за евро.

Продать американскую валюту в банке можно по курсу 40,40 грн, евро - по курсу 43,25 грн за единицу иностранной валюты.

Курс доллара на карточные расчеты в "ПриватБанке" сегодня неизменен - 40,98 грн. Курс евро при оплате картой сегодня также не менялся - 44,05 грн.

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Курс валют в Украине - последние новости

В валютных обменниках Киева доллар сегодня подешевел на 11 копеек и составляет 40,92 грн/доллар в среднем (продать доллар можно за 40,82 грн). Курс наличного евро в обменниках сегодня снизился на 5 копеек и составляет 44,25 грн/евро (курс продажи - 44,08 грн/евро).

Национальный банк Украины установил на вторник, 18 июня, официальный курс доллара к гривне на уровне 40,65 грн/долл., таким образом, гривна не изменилась по сравнению с предыдущим показателем. Официальный курс НБУ по евро на вторник установлен на уровне 43,54 грн/евро, то есть гривна ослабла на 6 копеек, по сравнению со вчерашним курсом.

Следует отметить, что руководитель центра внутриполитических исследований Национального института стратегических исследований Вячеслав Потапенко считает, что на конец 2024 года курс доллара в Украине не должен пересечь отметку в 42 грн/долл.

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