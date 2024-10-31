Цены росли, в частности, из-за худших, чем ожидалось, урожаев различных сельскохозяйственных культур.

Инфляция в Украине ускорилась, и ценовое давление будет сохраняться в последующие месяцы, однако весной 2025 года рост цен начнет замедляться. Об этом во время брифинга сообщил глава Национального банка Украины (НБУ) Андрей Пышный.

"В сентябре инфляция ускорилась до 8,6% в годовом измерении и, по оценкам НБУ, в дальнейшем росла в октябре. Усиление ценового давления во втором полугодии 2024 года было ожидаемым и предполагалось предварительными прогнозами НБУ. В то же время рост показателей как потребительской, так и базовой инфляции оказался выше, чем прогнозировалось", - сказал он.

По словам Пышного, весомый вклад в такую динамику имело подорожание продовольственных товаров вследствие худших, чем ожидалось, урожаев различных сельскохозяйственных культур и связанного с этим роста стоимости сырья для пищевой промышленности:

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"Ускорение инфляции также обусловлено дальнейшим увеличением производственных затрат, в том числе на электроэнергию и оплату труда, и курсовыми эффектами вследствие ослабления гривны в предыдущие периоды".

Пышный добавил, что ценовое давление будет сохраняться в последующие месяцы из-за дальнейшего влияния факторов со стороны предложения продовольственных товаров, расширения бюджетных расходов, высоких темпов роста заработных плат и увеличения энергодефицита во время отопительного сезона. Однако весной 2025 года инфляция начнет снижаться.

"Замедлению темпов роста цен в следующем году будут способствовать взвешенная монетарная политика НБУ, ослабление внешнего ценового давления, улучшение ситуации в энергосекторе и увеличение урожаев. Прогноз НБУ предусматривает снижение инфляции до 6,9% в конце 2025 года и ее приведение к цели 5% в 2026 году", - сказал глава НБУ.

Цены в Украине - что нового

Как писал УНИАН, в Украине почти все овощи продолжают дорожать. На рост цен влияют ряд факторов - от плохого урожая из-за неблагоприятных погодных условий до качества овощей.

Аналитики EastFruit сообщали, что в Украине лук дорожает и не планирует дешеветь. Украинские фермеры повышают отпускные цены, потому что предложение сократилось, а вот спрос остается на высоком уровне.

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