На вес золота. Когда подешевеет черешня в Украине

Прошло уже больше половины июня, но цены на черешню в Украине продолжают оставаться возмутительно высокими. Почему продавцы вынуждены завышать цены, есть ли проблемы с урожаем и стоит ли надеяться на падение цен на ягоды этим летом – разбирался УНИАН.

Наконец-то в Украину пришло настоящее лето с солнечными и жаркими деньками. Фруктовые деревья и ягодные кусты начали активно плодоносить, радуя долгожданным урожаем садоводов и покупателей.

На прилавках рынков и магазинов появилось множество фруктов, ягод и овощей. В самом разгаре сезон ароматной клубники, а сочные блестящие черешни продаются буквально на каждом шагу – уже не импортные, а из местных садов.

Казалось бы, в середине июня цены на черешню должны быть демократичными, но не тут-то было: за килограмм крупных, спелых ягод придется отдать 100 или даже больше гривень.

Предлагаем вместе разобраться в причинах возмутительно высоких цен и понять, когда же стоит ждать удешевления черешни и прочих ягод этим летом.

Последствия холодной весны

В этом году черешни в большинстве регионов нашей страны зацвели на две недели позже из-за весенних холодов. Поэтому в мае на рынках украинских городов вместо мелитопольской черешни появилось много импорта из Узбекистана, Турции, Испании и прочих стран.

Предприимчивые продавцы в ряде городов стали продавать такую черешню поштучно – по 7 гривень за ягоду, на пробу. А целый килограмм стоил баснословные 500 гривень.

На высокие цены на черешню в середине июня повлияли два фактора – запоздалый урожай ранних сортов и обильные дожди во время его уборки, рассказала УНИАН аналитик ассоциации “Украинский клуб аграрного бизнеса” Светлана Литвин.

"В этом году из-за низких температур воздуха в апреле - мае был сравнительно поздний старт сезона овощей и фруктов. Опоздание в среднем составило две недели. И если сравнивать цены год к году, то в середине июня 2020 года мы уже имели поступления не только ранних, но и более поздних сортов черешни. Соответственно, было большее предложение и низкая цена", – объяснила Литвин.

Кроме того, первая половина июня сопровождалась сильными дождями, которые пришлись как раз на период дозревания черешни ранних сортов. Осадки ухудшают качество черешни – ягоды лопаются, а их срок хранения уменьшается. Как результат, сократилось предложение ранней черешни и сформировалась завышенная цена.

Цены кусаются

В середине июня украинцы наблюдают разброс цен на черешню в зависимости от региона и места продажи. Розничные цены стартуют от 40 грн/кг за мелкие, подпорченные ягоды. Качественная и спелая черешня продается по 100 грн/кг и больше.

Как рассказала УНИАН директор по развитию “Украинской плодоовощной ассоциации” Екатерина Зверева, с 14-15 июня производители уже начали снижать оптовые цены на черешню

“На сегодняшний день оптовые цены на черешню в Украине значительно снижены: так, если неделей ранее данная ягода в опте предлагалась в диапазоне 80-350 грн/кг (в зависимости от качества продукции), то на текущей неделе производители предлагали черешню уже по цене 30-180 грн/кг”, – сообщила эксперт.

Зверева подчеркнула, что всего лишь за неделю оптовая цена на ягоды сократилась практически вдвое. Произошло это на фоне роста предложения на рынке – в настоящее время в активную фазу вступил сбор ягод черешни в садах юга Украины.

Больше предложения – меньше цены

Эксперты обещают дальнейшее снижение цен по мере уборки урожая черешни средних и поздних сортов. То же самое будет с ценами на клубнику, а также на другие летние ягоды, фрукты и овощи.

“Снижение цен на черешню будет происходить по мере роста предложения на рынке”, – объясняет Зверева.

При этом на урожай черешни и других плодовых культур в этом году почти не повлияли неблагоприятные погодные условия, как это было годом ранее, хотя производители изначально опасались потери большой части урожая вследствие холодной весны 2021 года.

В ближайший период в большинстве регионов Украины ожидается солнечная и теплая погода, которая благоприятно повлияет на созревание ягод и фруктов, что позволит садоводам собрать хороший урожай и снизить цены на товар.

“При отсутствии природных катаклизмов в этом году стоит ждать хорошего урожая фруктов и ягод, а соответственно, и более комфортных для потребителей цен”, – отметили в “Украинском клубе аграрного бизнеса”.

Виды на урожай

О том, что в ближайшее время в Украине будет благоприятная погода для созревания ягод, рассказала УНИАН начальник отдела агрометеорологии Укргидрометцентра Татьяна Адаменко.

“Примерно с 16 июня в Украину пришел антициклон – стало сухо и жарко. Для плодовых деревьев и ягод это неплохо, благодаря солнцу продукция будет содержать больше сахаров. До середины июня было пасмурно, ягодам не хватало солнца, но сейчас их качество улучшится – клубники и черешни будет больше, они будут не такие кислые”, – сообщила Адаменко.

В то же время, еще несколько дней юг и юго-восток страны будут заливать дожди, что может испортить урожай мелитопольской и одесской черешни. Все будет зависеть от интенсивности и продолжительности осадков.

В целом, эксперты хорошо оценивают перспективы урожая ягод и фруктов в 2021 году.

По словам аналитика плодоовощного рынка Александра Хорева, отсутствие заморозков в конце весны позволило сохранить большинство насаждений на ягодных плантациях.

“Это позволяет нам прогнозировать, что валовой сбор клубники, малины, смородины, красной смородины и голубики увеличится по сравнению с 2020 годом, а цены будут в разы меньше, чем в прошлом году”, — отметил Хорев.

Похоже, что с июньским потеплением, которое переходит в настоящую жару, ситуация действительно начнет улучшаться, и вскоре украинцы смогут вдоволь насладиться местной черешней, а также другими летними ягодами по вполне приемлемым ценам. Все предпосылки для этого есть. Лето на дворе!

Анна Нагорная

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