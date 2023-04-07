МВФ прогнозирует, что около 90% стран с развитой экономикой в этом году замедлят рост.

На фоне полномасштабного российского вторжения в Украину МВФ дал худший пятилетний прогноз для мировой экономики с 1990 года.

Как сообщает Bloomberg, глава МВФ Кристалина Георгиева заявила, что в следующие пять лет мировая экономика будет расти в среднем на 3% (последний прогноз фонда — 2,9%) в год.

По словам главы МВФ, это самая плохая динамика с 1990 года, так как в последние 20 лет мировой ВВП рос в среднем на 3,8% в год.

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МВФ прогнозирует, что около 90% стран с развитой экономикой в этом году замедлят рост, поскольку жесткая монетарная политика оказывает давление на спрос и замедляет экономическую активность в США и еврозоне.

"В связи с ростом геополитической напряженности и все еще высокой инфляцией надежное восстановление остается недостижимым", — сказала Георгиева.

В МВФ считают, что страны с низким уровнем дохода будут страдать от ослабления спроса на их экспорт, а доход на душу населения там остается ниже, чем у развивающихся стран. Как говорится в прогнозе, бедность и голод могут усилиться.

Фонд призывает страны принимать меры по повышению производительности.

Экономика Украины в условиях войны

Проект государственного бюджета на 2023 год предусматривал рост реального ВВП на 4,6%, однако законом о госбюджете на 2023 год предусмотрен рост реального ВВП на 3,2%.

6 апреля 2023 года Всемирный банк ухудшил прогноз роста ВВП Украины в 2023 году. При этом рост ВВП в 2024 году прогнозируется на уровне 3,5%, в 2025 – 6,5%.

По прогнозам, экономика Украины вырастет на 0,5% в этом году после стремительного сокращения на 29,2% в 2022 году, в год российского вторжения в страну.

Рост ВВП в 2024 году прогнозируется на уровне 3,5%, в 2025 – 6,5%. Инфляция на конец текущего года может составить 18%.

Согласно оценкам Всемирного банка, сумма, необходимая на восстановление Украины, выросла до 411 млрд долларов, что более чем вдвое превышает размер ВВП Украины в 2021 году.

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