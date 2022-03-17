Также пользователям предлагают незаметно для себя передавать сдачу на нужды ВСУ или гуманитарную помощь.

"Монобанк" сегодня выпускает новую версию приложения с необычными обновлениями.

Об этом сообщил соучредитель компании Олег Гороховский.

"В разделе "Накопления" появились три благотворительных Банки. Вы можете настроить правила округления и незаметно для себя передавать "сдачу" на гуманитарную помощь или в адрес Украинской Армии", - написал он.

Также для пользователей подготовили сюрприз в виде новых скинов для карт.

"Мы разработали несколько патриотических дизайнов для карты в Apple / Google Pay. Измените скин в настройках карты. Слава Украине!",- добавил он.

Отныне клиенты "Моно" могут иметь карты с изображением, среди прочего, президента Владимира Зеленского, советника главы АП Алексея Арестовича или главы Николаевской ОВА Виталия Кима.

Ранее "Монобанк" на всех картах в Apple Pay и Google Pay изменил дизайн теперь там есть иллюстрация с надписью "Русский корабль, иди на*уй".