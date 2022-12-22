На карте показаны кассы магазинов, где осуществлялись оплаты картами monobank за последний час.

В банковском приложении monobank стала доступна карта рабочих терминалов для оплаты банковской картой.

Как сообщил соучредитель monobank Олег Гороховский, на карте показаны кассы магазинов, где осуществлялись оплаты картами monobank за последний час.

"С помощью этой карты вы сможете проверить, работает ли терминал в магазине перед походом в него. Если в течение часа оплаты были, терминал будет отображен на карте", - отметил Гороховский.

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Карта находится в разделе Еще в приложении monobank.

Война в Украине и monobank:

10 октября 2022 года Российская Федерация начала атаки на объекты критической инфраструктуры Украины. Оккупанты били по электроподстанциям, объектам гидроэнергетики и тепловой генерации. По всей стране началось аварийное отключение электроснабжения.

23 ноября в Украине начался энергетический блэкаут. В связи с массовыми отключениями света снять наличные средства в банкоматах было невозможно. Также невозможно было расплатиться за покупки банковской картой, терминалы в магазинах не работали. Возле банкоматов выстраивались километровые очереди.

25 ноября 2022 года клиентам monobank дали возможность снять наличку без банкоматов.

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