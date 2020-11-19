Ловушка низкой инфляции: ждать ли украинцам скорого повышения цен

Уровень инфляции в Украине в этом году один из самых низких за всю историю независимости страны. УНИАН разбирался, что это означает для украинцев, как долго еще будем жить в эпоху низких цен, и какие факторы будут влиять на уровень инфляции в ближайшие месяцы.

Инфляция один из самых чувствительных вопросов для стремительно беднеющих украинцев, многие из которых и до пандемии коронавируса считали каждую заработанную копейку, а в условиях мирового кризиса, постоянных запретов, карантинов, и подавно.

Несмотря на то, что правительство и Нацбанк оптимистично рапортуют о стабильности цен, большинство сограждан, скорее всего, разделяют мнение киевской пенсионерки Инны Александровны.

«Я по телевизору постоянно слышу от представителей власти, что все у нас хорошо: цены стабильные, зарплаты и пенсии повышаются, но когда я захожу в магазин и аптеку, то вижу, что цены растут как на дрожжах. Посмотрите, килограмм сахара за несколько недель стал дороже на пять гривень», - поделилась она мыслями с агентством УНИАН.

О том, что потребительские цены в стране пошли в рост, заметил и Госстат. По его данным, в октябре инфляция в Украине в годовом выражении - по сравнению с октябрем 2019 года – выросла до 2,6 процента, ускорившись с 2,3 процента в сентябре.

Росту потребительской инфляции способствовали ослабление гривни, подорожание энергоносителей и низкие показатели урожая зерновых и масличных культур, а также сахарной свеклы.

Розничные цены в Украине могли бы разогнаться еще выше, но свою роль сыграли сдерживающие факторы: снижение мировых цен на нефть и замедление роста экономики из-за усиления карантинных мер.

Если верить статистике, то, очевидно, что инфляция на уровне нескольких процентов не должна способствовать существенному повышению цен, однако есть растущий список исключений. Например, за последнее время активно начали расти цены на продовольственные группы товаров, в том числе, на уже упомянутый сахар.

Наши сограждане за последние три десятка лет привыкли к непредсказуемому росту цен, поскольку украинская экономика постоянно находится в условии перманентного кризиса. И даже однажды успела побывать на лидирующих местах в международных рейтингах по темпу роста инфляции.

Исторические уроки

Достаточно вспомнить период стремительного повышения цен в 90-х годах, вызванного гиперинфляцией. Например, в 1992 году уровень инфляции превысил 2000 процентов, а в 1993 году достиг своего антирекорда 10255 процентов.

В период мирового кризиса 2008 года уровень инфляции в нашей стране в годовом измерении составил 22,3 процента, что означало снижение реальной покупательской способности граждан почти на четверть.

После событий 2014 года, связанных с российской агрессией, оккупацией части украинской территории, торговой войной против нашей страны, уровень инфляции в годовом измерении в Украине составил 24,9 процента. В следующем 2015 году экономическая ситуация усугубилась, что вылилось в повышение инфляции до рекордного со времен 90-х годов уровня — 43,3 процента.

История показывает, что все экономические кризисы в Украине одновременно сопровождались инфляционными всплесками, однако 2020 год стал особенным, и не только для нашей страны.

По словам главного экономиста Международного Валютного Фонда Гиты Гопинат, общая потребительская инфляция, скорее всего, останется низкой в большинстве регионов мира, поскольку потеря рабочих мест будет сдерживать рост заработной платы.

«Мы больше опасаемся, что инфляция будет слишком низкой, а не слишком высокой», — сказала она.

Подорожание будет

Индекс инфляции показывает лишь усредненный, приблизительный уровень повышения цен на все группы товаров и услуг, то есть, проще говоря, это «средняя температура по палате»: где-то цены выросли, где-то упали, — и в среднем получили уровень инфляции.

По словам директора украинской Ассоциации поставщиков и торговых сетей Алексея Дорошенко, в настоящее время рост цен тормозит низкая покупательная способность населения из-за роста безработицы, вызванной коронавирусным кризисом, однако подорожания товаров все равно не избежать.

«Инфляцию сдерживает низкая покупательная способность населения, поскольку в связи с коронавирусом и карантином безработных стало больше. Но подорожание будет. Оно коснется как сезонного роста цен на овощи, фрукты, так и на молокопродукты, яйца, курятину и хлеб», – сказал Дорошенко.

По данным Госстата, по сравнению с сентябрем потребительские цены в октябре в среднем выросли на 1 процент, а с начала года – на 2,7 процента.

Рост тарифов в октябре на жилье, воду, электроэнергию, газ и другие виды топлива составил 4,4 процента и произошел в основном за счет повышения цен на природный газ на 18,2 процента, а также тарифов на отопление - на 3,5 процента.

Больше всего за прошлый месяц (на 22,9 процента и 22,7 процента) подорожали сахар и яйца. На 7,3-0,8 процента выросли цены на подсолнечное масло, сало, хлеб, молоко и молочные продукты, макаронные изделия, мясо и мясопродукты.

В то же время, на 6,2 процента подешевели фрукты, что очевидно связано с завершением уборки урожая в садах, и на 1,5-0,3 процента - рис, овощи, рыба и продукты из рыбы.

Запуск цепной реакции

По данным Ассоциации предприятий водопроводно-канализационного хозяйства «Укрводоканалэкология», в ближайшее время водоканалы ожидают роста цен на электроэнергию для своих нужд на два десятка процентов.

«В 2020 году доля возобновляемых источников электроэнергии составит 26 процентов от стоимости всей произведенной электроэнергии. Учитывая, что ее цена в несколько раз выше цены АЭС, это приведет к росту стоимости электроэнергии на 15-20 процентов», - отметили в ассоциации.

Повышение электротарифов для промышленности и организаций запустит цепную реакцию роста стоимости товаров и услуг, в том числе, на хлеб и кондитерские изделия.

Как сообщил агентству УНИАН вице-президент Всеукраинской ассоциации пекарей Юрий Дученко, до конца текущего года прогнозируемое подорожание хлеба и хлебобулочных изделий может составить 15-20 процентов, однако компании-производители, скорее всего, попытаются сгладить этот удар по социальным категориям потребителей.

«Мы проводили неоднократные совещания с пекарским бизнесом, и у нас есть понимание, что выше, чем на 10-15 процентов цены расти не будут. Как минимум, мы точно можем говорить о самых популярных социальных сортах хлеба, поскольку предприятия понимают социальную составляющую этого бизнеса», - отметил Дученко.

По данным Ассоциации «Укркондпром», кондитерские изделия в Украине могут подорожать в ноябре-декабре до десяти процентов из-за роста цен на сахар, муку и другое сырье.

«Рост цен на мучные кондитерские изделия может варьироваться в диапазоне 8-10 процентов в ноябре-декабре 2020 года, что приведет к уменьшению внутреннего потребления на 15 тыс. тонн до конца года и потере около тысячи рабочих мест», - сообщают в ассоциации.

Оптимизм правительства и Нацбанка

Как отмечает Национальный банк, уровень инфляции в Украине на данный момент продолжает оставаться ниже целевого диапазона в 5 процентов плюс-минус один процент. Однако с оживлением экономической активности на фоне сохранения мягкой монетарной и фискальной политики, а также из-за подорожания энергоносителей ожидается, что потребительская инфляция ускорится и достигнет границы целевого диапазона до конца года.

«В конце 2020 года инфляция ускорится, и учитывая слабую динамику потребительских цен в третьем квартале, в годовом измерении составит 4,1 процента», - отмечает регулятор.

В следующем 2021 году Нацбанк ожидает ускорения роста потребительских цен до 6,5 процента под влиянием дальнейшего оживления экономики, эффекта от нынешнего ослабления гривни, а также повышения минимальной зарплаты, которое, как ожидает регулятор, подтолкнет внутренний спрос.

В тоже время, по прогнозу Минэкономразвития, инфляция в конце текущего года может повыситься до 5,9 процентов.

Министерство финансов заложило в проект госбюджета на 2021 год уровень инфляции в годовом измерении 7,3 процента, а среднегодовой курс 29,1 гривень за доллар.

Министр финансов Сергей Марченко считает, что повышение минимальной зарплаты до 6000 гривень с 1 января и до 6500 гривень – с 1 июля 2021 года не окажет существенного влияния на показатель инфляции.

«Эти возможности являются сбалансированными, бюджет является реалистичным. Мы считаем, что этот показатель не повлияет существенно на показатель инфляции», - заявил Марченко.

Очевидно, что относительно длительный период низких цен в Украине завершается. Остается лишь надеется, что в 2021 году украинская экономика начнет расти, и увеличиваться будут не только ценники в магазинах, но и наша покупательская способность как следствие реального повышения зарплат и пенсий. И тогда столичной пенсионерке Инне Александровне, а вместе с ней – миллионам других малообеспеченных граждан, при походах в магазин не придется считать каждую копейку.

Слуцкий Богдан

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