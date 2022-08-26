Разница между курсами межбанка и наличного рынка продолжит расти.

Котировки доллара в большинстве обменников в эти выходные будут в пределах коридора: прием 40,00 — 40,60 гривен, продажа в пределах 40,65 — 41,10 грн.

Об этом пишет Минфин.

По мнению Минфина, на следующей неделе евро продолжит оставаться главным инструментом для заработка, как для международных, так и для местных спекулянтов.

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Безналичный доллар останется в пределах стандартного коридора 36,57−36,93 гривны.

Причем разница между курсами межбанка и наличного рынка продолжит расти. Недавняя новость о допэмиссии Нацбанка в виде выкупа военных облигаций у Минфина еще на 30 млрд. гривен сыграет против нацвалюты. Да и очередные выплаты нашим военным уже не за горами, что всегда подталкивает вверх котировки продажи доллара и евро в обменниках финкомпаний и кассах банков.

Как и в минувшие выходные, сохранится значительный разброс котировок и широкий спред между покупкой и продажей валюты. У большинства обменников спрэд и с доллара, и с Евро составит от 20 копеек до 1 гривны.

При выставлении ценников из евровалюты в субботу и воскресенье владельцы обменок будут ориентироваться на поведение пары евро/доллар на международных рынках по состоянию на вечер пятницы 26 августа, то есть в пределах возможного коридора 0,99−1,01 доллара за евро.

Котировки евровалюты останутся в широком коридоре, что связано с повышенными рисками курсового тренда пары евро/доллар в ближайшее время на мировых площадках. Местные финансисты рисковать не станут и поэтому отдадут предпочтение широкому разбросу курсов покупки и продажи евровалюты в разных регионах Украины в зависимости от ситуации.

В большинстве обменок котировки евро будут в пределах: прием 40,00 — 40,55 гривен и продажа 40,60 — 41,20 гривен.

В зависимости от близости регионов к зоне боевых действий некоторые из обменников скорректируют прогнозные курсы еще на плюс-минус до 5-10 копеек по доллару и до 9-20 копеек по евро.

Ранее эксперт спрогнозировала, что курс доллара в Украине может измениться уже в ближайшие дни.

Как сообщал УНИАН, Национальный банк с 21 мая отменил ограничения на установление курса, по которым уполномоченные учреждения могут продавать наличную иностранную валюту клиентам, - ранее соответствующий курс не должен был отклоняться от официального более чем на 10%.

Национальный банк Украины 21 июля повысил официальный курс гривны на 25% - до 36,57 грн/долл.

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