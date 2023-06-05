Продать американскую валюту в среднем можно по курсу 36,93 грн за долл.

Наличный курс гривни к доллару в банковских обменниках Киева сегодня, 5 июня, укрепился на 10 копеек - до 37,40 грн/долл.

Как передает корреспондент УНИАН, по евро курс гривни сегодня подешевел на 10 копеек. Всего он составляет 40,45 грн/евро. Продать американскую валюту в среднем можно по курсу 36,93 грн за долл., евро - 39,85 грн за евро.

Что происходит с курсом

Аналитик Алексей Козырев прогнозирует наличный курс доллара в Украине в июне 2023 года в большинстве касс банков будет колебаться в пределах от 36,80 до 38 грн/долл. А в обменниках финкомпаний этот коридор составит от 36,90 до 37,85 грн/долл.

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Финансовый эксперт, кандидат экономических наук Александр Хмелевский прогнозирует, что наличный курс доллара в Украине в июне вряд ли претерпит значительные изменения и сохранится в пределах коридора 37 - 38 грн/долл. Эксперт не исключает, что некоторые события способны "вызвать панику и увеличить спрос на наличную валюту". Среди вероятных причин такого развития ситуации эксперт назвал обострение боевых действий и вражеские атаки на критическую инфраструктуру и жилые дома.

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