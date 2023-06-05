Безналичный курс евро будет находиться в пределах от 38,57 до 40,33 грн/евро, отметил эксперт.

Наличный курс доллара в Украине в июне 2023 года в большинстве касс банков будет колебаться в пределах от 36,80 до 38 грн/долл. А в обменниках финкомпаний этот коридор составит от 36,90 до 37,85 грн/долл.

Как прогнозирует аналитик Алексей Козырев, что касается курса евро, то в кассах банков ценники по евро будут в пределах коридора от 38,50 до 41,50 грн/евро.

"Не будет в июне никакого отпущения курса, о чем сейчас говорят. Национальный банк, по моему прогнозу, будет продолжать держать коридор от 36,56 до 36,93 грн/долл. Чтобы удерживать этот коридор, НБУ потратит от 1,75 до 2,4 миллиарда долларов из резервов. Благодаря международной помощи резерв остается на высоком уровне", - заявил эксперт.

В обменниках финкомпаний курс евровалюты будет находиться в пределах коридора от 39,70 до 41,00 грн/евро, добавил эксперт.

"Июнь 2023-го будет очень напряженным на валютном рынке. Очень много факторов, которые будут влиять на курс, сходится как на украинском рынке, так и на международном". – отметил эксперт.

Как отметил эксперт, среди внутренних факторов остаются получение международной помощи, а также ситуация на фронте и интенсивность реализации "зерновой сделки".

Он добавил, что безналичный курс евро будет находиться в пределах от 38,57 до 40,33 грн/евро.

Курс доллара до 7 июня - прогноз

Напомним, как прогнозирует аналитик Алексей Козырев, наличный курс доллара в Украине в ближайшие несколько дней до 7 июня в большинстве касс банков будет колебаться в пределах от 36,90 до 37,80 грн/долл. А в обменниках финкомпаний этот коридор составит от 37,10 до 37,70 грн/долл.

По его мнению, курса евро в кассах банков ценники по евро будут в пределах коридора от 39,50 до 41,10 грн/евро.