Курс доллара на карточные расчеты в "ПриватБанке" составляет 40,00 грн, евро – 43,67 грн.

Курс доллара к гривне в "ПриватБанке" в четверг, 23 мая, вырос на 5 копеек – до 40,10 грн за доллар. Курс евро в финучреждении сегодня подорожал также на 5 копеек и составляет 43,65 грн за евро.

Продать американскую валюту в банке можно по курсу 39,50 грн, евро – по курсу 42,65 грн за единицу иностранной валюты.

Курс доллара на карточные расчеты в "ПриватБанке" сегодня не изменился и составляет 40,00 грн. Курс евро при оплате картой сегодня также неизменен – 43,67 грн.

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Курс валют в Украине – последние новости

В валютных обменниках Киева доллар подорожал на 5 копеек и составляет 40,15 грн/доллар в среднем (продать доллар можно за 40,05 грн). Курс наличного евро в обменниках сегодня не изменился и составляет 43,65 грн/евро (курс продажи – 43,47 грн/евро).

Экономист Даниил Монин прогнозирует, что курс доллара в Украине в июне стоит ожидать в пределах около 39,5 – 40 грн/долл. По его словам, на сегодня Национальный банк изменил свою политику курсообразования: со сравнительно стабильной гривны регулятор перешел в режим плавной управляемой девальвации национальной валюты.

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