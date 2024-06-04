Курс гривни к евро установлен на уровне 43,77 грн/евро.

Национальный банк Украины установил на среду, 5 июня, официальный курс доллара к гривне на уровне 40,29 грн/долл., таким образом, гривня усилилась на 19 копеек по сравнению с предыдущим показателем.

Относительно евро национальная валюта также подорожала. Согласно данным на сайте регулятора, официальный курс НБУ относительно евро на завтра установлен на уровне 43,77 грн/евро, то есть гривня укрепилась на 12 копеек, по сравнению с сегодняшним курсом.

На межбанковском валютном рынке Украины к 16:00 котировки гривни к доллару установились на уровне 40,29/40,31 грн/долл., евро – 43,77/43,78 грн/евро.

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Курс валют в Украине – последние новости

4 июня наличный курс доллара к гривне в банках Украины составил 41,05 грн за доллар в среднем. Продать американскую валюту в банках можно в среднем по курсу 40,45 грн за доллар.

Аналитик Алексей Козырев считает, что курс доллара в Украине в течение текущей недели до 7 июня в банках будет находиться в пределах коридора от 40,25 до 41,65 грн/долл. В обменниках финкомпаний – от 40,30 до 41,50 грн/долл.

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