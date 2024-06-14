Курс доллара на карточные расчеты в "ПриватБанке" составляет 40,98 грн, евро – 44,25 грн.

Курс доллара к гривне в "ПриватБанке" в пятницу, 14 июня, вырос на 10 копеек – до 41,05 грн за доллар. Курс евро в финучреждении сегодня не изменился и составляет 44,45 грн за евро.

Продать американскую валюту в банке можно по курсу 40,45 грн, евро – по курсу 43,45 грн за единицу иностранной валюты.

Курс доллара на карточные расчеты в "ПриватБанке" сегодня вырос на 17 копеек – до 40,98 грн. Курс евро при оплате картой сегодня неизменен – 44,25 грн.

Видео дня

Курс валют в Украине – последние новости

В валютных обменниках Киева доллар подорожал на 12 копеек и составляет 41,05 грн/доллар в среднем (продать доллар можно за 40,92 грн). Курс наличного евро в обменниках сегодня не изменился и составляет 44,45 грн/евро (курс продажи – 44,28 грн/евро).

Национальный банк Украины установил на пятницу, 14 июня, официальный курс доллара к гривне на уровне 40,69 грн/долл., таким образом, гривня ослабла на 25 копеек, и этот показатель стал очередным историческим максимумом официального курса доллара в Украине. Официальный курс НБУ по евро на сегодня установлен на уровне 43,89 грн/евро, то есть гривня ослабла на 36 копеек.

Вас также могут заинтересовать новости: