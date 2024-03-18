Курс гривни к евро установлен на уровне 42,45 грн/евро.

Национальный банк Украины установил на вторник, 19 марта, официальный курс доллара к гривне на уровне 38,97 грн/долл., таким образом, гривня ослабла на 17 копеек по сравнению с сегодняшним показателем.

Относительно евро национальная валюта также подешевела. Согласно данным на сайте регулятора, официальный курс НБУ по евро на вторник установлен на уровне 42,45 грн/евро, то есть гривня ослабилась на 20 копеек, по сравнению с сегодняшним курсом.

На межбанковском валютном рынке Украины к 16:00 котировки гривни к доллару установились на уровне 38,98/39,01 грн/долл., евро – 42,46/42,49 грн/евро.

Видео дня

Курс валют в Украине – последние новости

В валютных обменниках Киева доллар подорожал на 17 копеек – до 38,92 грн/доллар в среднем (продать доллар можно за 38,82 грн). Курс наличного евро в обменниках сегодня вырос на 15 копеек и составляет 42,65 грн/евро (курс продажи - 42,50 грн/евро).

Курс доллара к гривне в "ПриватБанке" в понедельник, 18 марта, вырос на 10 копеек и составляет 38,95 грн за доллар. Курс евро в финучреждении сегодня вырос на 5 копеек и составляет 42,65 грн за евро.

Вас также могут заинтересовать новости: