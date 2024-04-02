Курс гривни к евро установлен на уровне 42,28 грн/евро.

Национальный банк Украины установил на среду, 3 апреля, официальный курс доллара к гривне на уровне 39,32 грн/долл., таким образом, гривня ослабла на 25 копеек, по сравнению с сегодняшним показателем.

Относительно евро национальная валюта также просела. Согласно данным на сайте регулятора, официальный курс НБУ по евро на среду установлен на уровне 42,28 грн/евро, то есть гривня ослабла на 14 копеек, по сравнению с сегодняшним курсом.

На межбанковском валютном рынке Украины к 16:00 котировки гривни к доллару установились на уровне 39,33/39,36 грн/долл., евро – 42,27/42,28 грн/евро.

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Курс валют в Украине – последние новости

В валютных обменниках Киева доллар подорожал на 10 копеек – до 39,48 грн/доллар в среднем (продать доллар можно за 39,38 грн). Курс наличного евро в обменниках сегодня вырос на 4 копейки и составляет 42,94 грн/евро (курс продажи – 42,75 грн/евро).

Курс доллара к гривне в "ПриватБанке" во вторник, 2 апреля, вырос на 15 копеек и составляет 39,55 грн за доллар. Курс евро в финучреждении сегодня подешевел на 5 копеек и составляет 42,95 грн за евро.

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