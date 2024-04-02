Курс доллара на карточные расчеты в "ПриватБанке" составляет 39,37 грн, евро – 42,55 грн.

Курс доллара к гривне в "ПриватБанке" во вторник, 2 апреля, вырос на 15 копеек и составляет 39,55 грн за доллар. Курс евро в финучреждении сегодня подешевел на 5 копеек и составляет 42,95 грн за евро.

Продать американскую валюту в банке можно по курсу 38,95 грн, евро – по курсу 41,95 грн за единицу иностранной валюты.

Курс доллара на карточные расчеты в "ПриватБанке" сегодня не изменился и составляет 39,37 грн. Курс евро при оплате картой сегодня снизился на 19 копеек и составляет 42,55 грн.

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Курс валют в Украине – последние новости

В валютных обменниках Киева доллар подорожал на 10 копеек – до 39,48 грн/доллар в среднем (продать доллар можно за 39,38 грн). Курс наличного евро в обменниках сегодня вырос на 4 копейки и составляет 42,94 грн/евро (курс продажи – 42,75 грн/евро).

Национальный банк Украины установил на вторник, 2 апреля, официальный курс доллара к гривне на уровне 39,07 грн/долл., таким образом, гривня ослабла на 7 копеек по сравнению с предыдущим показателем. Официальный курс НБУ по евро на вторник установлен на уровне 42,14 грн/евро, то есть гривня укрепилась на 2 копейки, по сравнению со вчерашним курсом.

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