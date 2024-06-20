Продать доллар можно в среднем по курсу 40,49 грн, евро – 43,50 грн.

Наличный курс доллара к гривне в банках Украины в четверг, 20 июня, снизился на 3 копейки и составляет 40,95 грн за доллар в среднем. Продать американскую валюту в банках сегодня можно в среднем по курсу 40,49 грн за доллар.

Средний курс евро к гривне сегодня не менялся и составляет 44,20 грн за евро. Продать европейскую валюту можно по курсу 43,50 грн за евро.

В валютных обменниках Киева доллар сегодня не изменился и составляет 40,90 грн/доллар в среднем (продать доллар можно за 40,80 грн). Курс наличного евро в обменниках сегодня также неизменен – 44,20 грн/евро (курс продажи – 44,05 грн/евро).

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Курс валют в Украине – последние новости

Национальный банк Украины установил на четверг, 20 июня, официальный курс доллара к гривне на уровне 40,54 грн/долл., таким образом, гривня укрепилась на 1 копейку, по сравнению с предыдущим показателем. Официальный курс НБУ по евро на четверг установлен на уровне 43,57 грн/евро, то есть гривня ослабилась на 12 копеек, по сравнению со вчерашним курсом.

Курс доллара в Украине в большинстве касс банков на текущей неделе до 21 июня будет находиться в пределах от 39,95 до 41,45 грн/долл., а в обменниках финкомпаний – в пределах от 40,10 до 41,35 грн/долл., прогнозирует аналитик Алексей Козырев.

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