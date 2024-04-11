Продать доллар можно в среднем по курсу 38,90 грн, евро – 42,20 грн.

Наличный курс доллара к гривне в банках Украины в четверг, 11 апреля, остался на прежнем уровне – 39,35 грн за доллар в среднем. Продать американскую валюту в банках сегодня можно в среднем по курсу 38,90 грн за доллар.

Средний курс евро к гривне сегодня подешевел на 5 копеек и составляет 42,85 грн за евро. Продать европейскую валюту можно по курсу 42,20 грн за евро.

В валютных обменниках Киева доллар сегодня подорожал на 3 копейки – до 39,38 грн/доллар в среднем (продать доллар можно за 39,30 грн). Курс наличного евро в обменниках сегодня снизился на 10 копеек и составляет 42,85 грн/евро (курс продажи – 42,60 грн/евро).

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Курс валют в Украине – последние новости

Национальный банк Украины установил на четверг, 11 апреля, официальный курс доллара к гривне на уровне 39,02 грн/долл., таким образом, гривня ослабла на 3 копейки, по сравнению с предыдущим показателем. Официальный курс НБУ по евро на четверг установлен на уровне 42,36 грн/евро, то есть гривня ослабилась на 1 копейку, по сравнению со вчерашним курсом.

Курс доллара к гривне в "ПриватБанке" в среду, 10 апреля, остался на прежнем уровне и составляет 39,35 грн за доллар. Курс евро в финучреждении сегодня вырос на 5 копеек и составляет 42,95 грн за евро.

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