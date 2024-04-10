Курс гривни к евро установлен на уровне 42,36 грн/евро.

Национальный банк Украины установил на четверг, 11 апреля, официальный курс доллара к гривне на уровне 39,02 грн/долл., таким образом, гривня ослабла на 3 копейки по сравнению с сегодняшним показателем.

Относительно евро национальная валюта также немного подешевела. Согласно данным на сайте регулятора, официальный курс НБУ относительно евро на четверг установлен на уровне 42,36 грн/евро, то есть гривня ослабилась на 1 копейку, по сравнению с сегодняшним курсом.

На межбанковском валютном рынке Украины к 16:00 котировки гривни к доллару установились на уровне 39,02/39,05 грн/долл., евро – 42,40/42,41 грн/евро.

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Стоит отметить, что доллар по официальному курсу впервые превысил отметку в 39 гривень 20 марта 2024 года.

Курс валют в Украине – последние новости

Наличный курс доллара к гривне в банках Украины в среду, 10 апреля, вырос на 5 копеек – до 39,35 грн за доллар в среднем. Продать американскую валюту в банках сегодня можно в среднем по курсу 38,90 грн за доллар.

Средний курс евро к гривне сегодня также подорожал на 5 копеек и составляет 42,90 грн за евро. Продать европейскую валюту можно по курсу 42,20 грн за евро.

Курс доллара к гривне в "ПриватБанке" в среду, 10 апреля, остался на прежнем уровне и составляет 39,35 грн за доллар. Курс евро в финучреждении сегодня вырос на 5 копеек и составляет 42,95 грн за евро.

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