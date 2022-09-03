Курс гривни остался на уровне вчерашнего показателя, а курс гривни к евро сегодня составляет 40,65 грн/евро.

Курс гривни до доллара в банковских обменниках Киева сегодня, 3 сентября, остался на уровне предыдущего дня - 40,65 грн/долл.

Как передает корреспондент УНИАН, относительно евро курс гривни также не изменился - 40,65 грн/евро.

Продать американскую валюту в среднем можно по курсу 39,98 грн за долл., евро - 39,75 грн за евро.

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Как сообщал УНИАН, Национальный банк с 21 мая отменил ограничения на установление курса, по которым уполномоченные учреждения могут продавать наличную иностранную валюту клиентам, - ранее соответствующий курс не должен был отклоняться от официального более чем на 10%.

Национальный банк Украины 21 июля повысил официальный курс гривни на 25% – до 36,57 грн/долл.

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