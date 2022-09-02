Сценарии курсовой динамики будут зависеть от эмиссии и макрофинансовой помощи, прогнозирует эксперт.

При самом положительном сценарии осенью 2022 года курс доллара в Украине удержится на нынешнем уровне (40 гривень), а при отрицательном – вырастет вдвое до 80-90 гривень.

Такой прогноз сделал экономический эксперт Андрей Шевчишин, передает 24 канал.

Так, по его прогнозу, базовый сценарий развития событий предполагает дальнейшую девальвацию гривни, которая приведет к тому, что к концу года доллар будет стоить свыше 50 гривень.

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Самый отрицательный сценарий предусматривает девальвацию национальной валюты до 80-90 гривень за доллар, спрогнозирует эксперт.

А вот положительный сценарий, по прогнозу Шевчишина, предполагает незначительную стабилизацию курса на уровне 40-45 гривень за доллар.

По словам эксперта, сценарии курсовой динамики будут зависеть от следующих факторов: эмиссии, макрофинансовой помощи, монетарной политики НБУ, настроения инвесторов, ситуации на фронте, погодных условий и того, как пройдет отопительный сезон.

Как сообщал УНИАН, Национальный банк с 21 мая отменил ограничения на установление курса, по которым уполномоченные учреждения могут продавать наличную иностранную валюту клиентам, - ранее соответствующий курс не должен был отклоняться от официального более чем на 10%.

НБУ 21 июля повысил официальный курс гривны на 25% - до 36,57 грн/долл.

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