Курс гривни к доллару сегодня заметно просел.

Курс гривни к доллару в банковских обменниках Киева сегодня, 20 сентября, ослаб на 28 копеек - до 42,08 грн/долл.

Как передает корреспондент УНИАН, относительно евро курс не изменился и составил 41,50 грн/евро.

Продать американскую валюту в среднем можно по курсу 41,10 грн за долл., евро - 40,45 грн за евро.

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Как сообщал УНИАН, Национальный банк с 21 мая отменил ограничения на установление курса, по которым уполномоченные учреждения могут продавать наличную иностранную валюту клиентам, – ранее соответствующий курс не должен был отклоняться от официального более чем на 10%.

Национальный банк Украины 21 июля повысил официальный курс гривни на 25% – до 36,57 грн/долл.

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